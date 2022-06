影／拜登接見BTS防彈少年團 比出韓式「手指愛心」

美國總統拜登 5月31日在白宮 橢圓辦公室接見BTS 防彈少年團,拜登推特凌晨貼出59秒的影片,曝光與BTS隊長RM金南俊的對談內容。

BTS官方推特也分享拜登與7位成員在橢圓辦公室的合照,拜登與BTS背靠名為「堅毅」總統辦公桌,一起比出手指愛心。

It was great to meet with you, @bts_bighit. Thanks for all you’re doing to raise awareness around the rise in anti-Asian hate crimes and discrimination.



I look forward to sharing more of our conversation soon. pic.twitter.com/LnczTpT2aL