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拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登，攝於5月31日。(美聯社)
美國總統拜登，攝於5月31日。(美聯社)

美國總統拜登在紐約時報5月31日刊登的投書指出，隨著烏克蘭俄羅斯的戰事發展，美方正提供烏方「更先進的火箭系統與彈藥」。

據轉述，拜登在投書紐時的文章寫到，美國在烏克蘭的目標是「見到一個民主、獨立、主權與繁榮的烏克蘭，具有威懾和防衛自我免受進一步侵略的手段」。新一批的武器將「令他們能夠更精確打擊烏克蘭戰場上的重要目標」。

拜登設法清楚闡明美國在烏克蘭的目標為何之餘，也小心翼翼地指出美國並不打算直接跟俄羅斯交戰，「我們並非謀求一場北約與俄羅斯之間的戰爭，雖然我不認同普亭先生，且覺得他的行動令人憤慨，但美國將不會設法促成他在莫斯科的倒台」，「只要美國或我方盟邦沒有受到攻擊，我們將不會直接參與這場衝突，不會派出美軍官兵在烏克蘭作戰，不會攻擊俄羅斯軍隊」。

拜登接著表示，美國「不鼓勵或允許烏克蘭越過其邊界進行打擊，我們並不想要就為了造成俄羅斯的痛苦而延長戰爭」。

美國政府高層官員則向記者證實，美方將會把美製高機動砲兵火箭系統（High Mobility Artillery Rocket Systemm, HIMARS）交付烏克蘭，並將配備射程約80公里的彈藥。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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