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財長葉倫認錯 表明過去一年「誤判」通膨情勢

編譯黃淑玲／綜合外電
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。 (美聯社)
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。 (美聯社)

美國財政部長葉倫周二（5月31日）表示，過去一年她誤判美國通貨膨脹情勢，以為不致於成為持續的問題，如今證明自己是錯的。彭博資訊說，這是目前為止葉倫最直接的認錯。

葉倫接受CNN訪談，在周二播送的內容裡，她說：「我對通膨走向的看法是錯的。後來的發展超出預期，並且對經濟造成重大衝擊。能源、食物價格大漲；供應鏈瓶頸為經濟帶來嚴重負面影響。當時我未能充分理解。」

葉倫31日陪同美國總統拜登在白宮與聯準會（Fed）主席鮑爾會面，表達對通膨問題的重視。她在會後強調，抑制通膨是拜登總統的優先任務，拜登支持Fed為實現這一目標所採取的行動。Fed現正採取抑制通膨所需步驟。

拜登同一天稍早特別表明，自己做為總統，就是給予Fed空間去做他們需要做的事，「我不會干預他們至關重大的工作」。

被問到美國這波通膨是否已觸頂時，葉倫說，核心通膨率（不計能源和食物價格）已經開始下降，預期未來幾個月會繼續走低，不過歐洲國家剛準備要限制俄羅斯石油輸入，國際油價可能會因此再漲，「我們不能排除再受衝擊的可能。」

葉倫以目前就業市場強健，認為把通膨壓下來，美國經濟可望穩定成長。

葉倫 拜登 石油

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