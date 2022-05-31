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斯特凡尼克從共和黨政治新秀躍升川普競選搭擋可能人選

記者顏伶如／綜合報導
37歲紐約州聯邦眾議員伊莉絲．斯特凡尼克(Elise Stefanik，圖)是共和黨內備受看好的政治新秀，如今媒體報導傳出，身為眾院共和黨團第三號人物的她，極有機會獲得更上一層樓的發展，成為前總統川普再戰2024的競選搭擋。Getty Images
37歲紐約州聯邦眾議員伊莉絲．斯特凡尼克(Elise Stefanik，圖)是共和黨內備受看好的政治新秀，如今媒體報導傳出，身為眾院共和黨團第三號人物的她，極有機會獲得更上一層樓的發展，成為前總統川普再戰2024的競選搭擋。Getty Images

37歲紐約州聯邦眾議員伊莉絲．斯特凡尼克(Elise Stefanik)是共和黨內備受看好的政治新秀，如今媒體報導傳出，身為眾院共和黨團第三號人物的她，極有機會獲得更上一層樓的發展，成為前總統川普再戰2024的競選搭擋。

今日美國網路(USA TODAY Network)紐約州團隊(New York State Team)報導，斯特凡尼克近來頻頻現身川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)，與川普共同參加募款活動，兩人預計下周舉行的一場募款餐會圓桌會議，每張門票要價2萬5000元。

川普2019年第一次面臨國會彈劾時，斯特凡尼克因為積極為川普辯護而知名度大增。共和黨籍懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)由於多次批評川普，2021年5月遭撤銷眾院黨團領導地位，眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席遺缺由斯特凡尼克遞補。

出身於紐約奧伯尼(Albany)地區的斯特凡尼克，30歲便選上紐約州第21選區聯邦眾議員。從政之後的形象從哈佛大學畢業的共和黨溫和派，逐漸轉變為積極挺川的「讓美國再度偉大」(MAGA)極端派。

共和黨選舉顧問歐萊利(William F. B. O'Reilly)指出：「不論你是否喜歡斯特凡尼克，都必須承認她是頗為精明的政治玩家。」

歐萊利說，斯特凡尼克被傳出可能被川普選為2024搭擋人選，其實並不令人意外，「她抓緊機會迎合民粹路線，時間點領先許多人，而且火力全開，努力衝次」。

對於外傳可能成為川普再戰2024的副手，斯特凡尼克辦公室資深顧問狄葛拉塞(Alex DeGrasse)發表聲明說，斯特凡尼克全心全意服務紐約州第21選區選民，身為眾院共和黨會議主席的她也努力要讓共和黨在2022年期中選舉贏回眾院多數，「要讓眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)永遠下台，以便拯救美國」。

任期是斯特凡尼克前一任的前紐約州第21選區民主黨籍聯邦眾議員歐文斯(Bill Owens)說，斯特凡尼克剛上任時，兩人關係頗佳，因為兩人為前後任國會議員，各自在黨內都屬於溫和派，「我很欣慰有像她一樣的人選能夠接棒」。

歐文斯說：「結果發現我錯了，因為她突然轉向極右派。」他說，斯特凡尼克原本是主張小政府主義(small-government)的傳統型共和黨員，後來卻變成死忠派川普支持者，將所有反對者一律妖魔化。

2021年，斯特凡尼克遭到哈佛大學政治研究中心(Harvard University Institute of Politics)從顧問委員會除名，理由是她響應川普關於2020年大選的選舉陰謀論。

歐文斯分析，如果川普決定再次參選總統，不太可能挑選斯特凡尼克做為副手，因為正副總統同樣出身紐約州，並不符合長久以來正副總統背景互補的考量。

川普 共和黨 眾院

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