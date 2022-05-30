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德州血案究責 FBI前探員：警方未遵守現行槍手因應計畫

德州血案究責 FBI前探員：警方未遵守現行槍手因應計畫

記者顏伶如／綜合報導
FBI前幹員凱薩琳‧史威特30日在紐約時報投書指出，德州烏瓦德警方在羅布小學槍擊發生後，沒有遵循「現行槍手因應計畫」規定模式。Getty Images
FBI前幹員凱薩琳‧史威特30日在紐約時報投書指出，德州烏瓦德警方在羅布小學槍擊發生後，沒有遵循「現行槍手因應計畫」規定模式。Getty Images

退休聯邦調查局前任特別幹員凱薩琳‧史威特(Katherine Schweit)30日在紐約時報投書指出，2012年康州珊迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊慘案後，她所擬訂的「現行槍手因應計畫」(active shooter program)上路實施，但德州烏瓦德(Uvalde)警方在羅布小學(Robb Elementary School)槍擊發生後，顯然沒有遵循規定模式。

2017年退休的史威特在聯邦調查局擁有20多年資歷，10年前奉命編擬聯邦調查局的「現行槍手因應計畫」。她在投書中寫道，珊迪胡克小學校園槍擊後，聯邦政府推行「跑開、躲起來、作戰」(run, hide, fight )模式，但如今絕大多數校園都忽略訓練師生逃離現場。

史威特在投書中指出，珊迪胡克小學校園槍擊後，聯邦調查局耗資3000萬元派遣旗下探員前往全美各地警察局，訓練地方警局遇到現行槍手(active shooters)正在行兇時應該如何應變，讓威脅危機得以排除。

她指出，過去兩年間，烏瓦德學區至少舉辦過兩場有關現行槍手作案的模擬應變訓練，其中一場是在羅布小學案發前兩個月才完成；根據目前頒布程序以及訓練操作，員警面對現行槍手的最佳因應，都是要積極緝兇，讓槍手攻擊能力變得無效化(neutralize)，「即使案發現場只有一名員警，也應該秉持相同原則，毫無疑問的，這就是最正確的應變之道」。

史威特指出：「我們必須釐清為何烏瓦德警方沒有遵循如此規定模式。」

她表示：「我對聯邦調查局的訓練標準有信心，至於訓練之後能否具體落實，我就比較沒有信心。」她舉例說，獲報趕抵現場的員警可能準備不足，一旦投入恐將出現致命後果，因此員警前往槍擊案發現場之前，都必須做好十足的心理準備，才能立刻就有行動。

史威特在投書中寫道，不斷練習有助於熟能生巧，增加信心，但大型訓練活動開銷昂貴，相隔幾年才舉辦一次，對於提升肌肉記憶(muscle memory)效益有限，各地警局應該考慮虛擬演習，讓員警可在某一日的下五時間便完成訓練，員警也應該實際走訪各個校園，討論若有緊急狀況應該如何面對，所有警察到班值勤之前，都應檢查所有配備是否齊全。

師生安全方面，史威特說，過去關於面對校園槍擊案時給學生及老師的建議，如今應該重新評估。

她說，珊迪胡克小學校園槍擊後，聯邦政府採取「跑開、躲起來、作戰」(run, hide, fight )模式，要老師與學生們第一步是逃離現場，然後躲起來，最後才是為了生存而與槍手抗戰，「然而現今的學生，對於第一步的逃離現場，都只是光說不練」。

史威特說，絕大多數學校現在的槍擊模擬演習中，都要求老師、學生及教職人員封鎖校園並且躲藏起來，卻幾乎沒有提到逃離現場。

她寫道：「我的朋友、已退休科羅拉多州哥倫邦高中(Columbine High School)校長狄安吉利斯(Frank DeAngelis)曾跟我說，真希望當初學生們及教職員工有接受逃離現場的演習。」

史威特指出，當年珊迪胡克小學校園槍擊案裡，有9名一年級學生就是因為有辦法逃離教室而得以倖存，這些學生的老師索托(Victoria Leigh Soto)則捨己救人，挺身而出擋在槍手面前而喪命。

槍擊 退休 警察

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