我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2南加內陸少年在小學附近攜帶上膛的槍被捕

拜登親訪德州 慰問校園槍擊案罹難者家屬

拜登親訪德州 慰問校園槍擊案罹難者家屬

中央社德州烏瓦德29日綜合外電報導
拜登總統(右二)和第一夫人吉兒安為罹難者家屬。(美聯社)
拜登總統(右二)和第一夫人吉兒安為罹難者家屬。(美聯社)

拜登總統今天親自前往德州烏瓦德（Uvalde），慰問當地校園槍擊案遭槍殺的19名兒童和2名教師家屬，以及當地居民。

拜登和第一夫人吉兒‧拜登（Jill Biden）參觀了校園外的一座紀念館，參加天主教彌撒，並會見第一線緊急服務人員以及罹難者親屬。

影片來源：YouTube KSAT 12

拜登致詞時呼籲採取行動，避免這個努力收緊槍支管制卻一再失敗的國家再次發生大屠殺悲劇。

拜登在德拉瓦大學（University of Delaware）發表演說時表示：「我知道，我們不能透過法律禁止悲劇發生，但我們可以讓美國更安全。我們終於做可以必須做的事情，來保護人民和孩子們的生命。」

➤➤➤母校德拉瓦大學畢業典禮演講 拜登：黑暗不會戰勝光明

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日在烏瓦德的羅布小學（Robb Elementary School）犯下槍擊案，一個多小時後遭到擊斃。此事件造成19名學童和2名教師喪命，為美國近10年來傷亡最慘重的校園槍擊案。

德州當局27日坦言，接獲報案電話後，多達19名警察在學校走廊等候近1小時，才進入現場、擊斃槍手。調查人員正試圖釐清警方何以做出錯誤決策。

司法部今天也宣布，將就執法單位應對反應展開「關鍵事件審查」（Critical Incident Review），以了解事發當天執法人員的行動，並找出缺失與最佳實務作法，供未來面對類似狀況的第一線人員參考。

拜登總統(前右)和第一夫人吉兒到德州烏瓦德羅布小學獻花。(美聯社)
拜登總統(前右)和第一夫人吉兒到德州烏瓦德羅布小學獻花。(美聯社)

拜登 槍擊 德州

上一則

美西冬季大旱→美東隔年颶風…聖妞現象催生「災循環」

延伸閱讀

德州小學槍擊／誤判情勢學區警長 被起底剛選上市議員

德州小學槍擊／誤判情勢學區警長 被起底剛選上市議員
貿易代表戴琪：夏季中開始協商印太經濟架構

貿易代表戴琪：夏季中開始協商印太經濟架構
巴隆：兩原因 拜登近期難調降中國產品加徵關稅

巴隆：兩原因 拜登近期難調降中國產品加徵關稅
德州小學槍擊／「避風港」躲不過槍擊 烏瓦德居民震驚

德州小學槍擊／「避風港」躲不過槍擊 烏瓦德居民震驚

熱門新聞

美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

2022-05-25 01:38
聯邦調查局探員在慘案發生後，檢查小學的圍牆。(路透)

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

2022-05-26 22:44
拜登總統23日在與日相岸田文雄峰會後共同記者會上說，如果中共犯台，美國將軍事介入。（美聯社）

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

2022-05-23 06:52
南韓首爾龍山家族公園國立中央博物館21日舉行美韓領袖晚宴，歡迎美國總統拜登來訪。拜登（右）晚宴前與南韓第一夫人金建希（左）簡短問候、寒暄。圖／擷取自金建希粉絲俱樂部Keon Love

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

2022-05-22 07:07
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

2022-05-28 13:49
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

2022-05-24 12:34

超人氣

更多 >
國殤日長周末假期 龍蝦終於降價

國殤日長周末假期 龍蝦終於降價
英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身

英媒爆普亭恐已病死 近來公開露面的疑似是替身
美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」

美最快本周宣布供應烏遠程火箭 俄警告西方已「宣戰」
4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣

4天打臉「富比世」？「捍衛戰士：獨行俠」美國狂賣
存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議

存款被盜 法拉盛受害者向銀行抗議