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想強姦、綁架 德州小學槍案兇手網路暴力言論被當玩笑

編譯洪毅／綜合28日電
社媒信息顯示，德州羅布小學槍擊案兇嫌拉莫斯曾在網上揚言要綁架強姦、綁架女性，曾被舉報但未獲理會。(Getty Images)
社媒信息顯示，德州羅布小學槍擊案兇嫌拉莫斯曾在網上揚言要綁架強姦、綁架女性，曾被舉報但未獲理會。(Getty Images)

華盛頓郵報(WP)引述消息來源報導，24日在德州羅布小學造成21死的18歲槍擊案兇嫌拉莫斯(Salvador Ramos)，在社群網站上本已性格乖戾，充滿對女性的敵視、對暴力的迷戀；但真正的問題是，他的危險言論事實上在社交網路上從不新鮮，以至於沒人意識到凶案將要發生。

17歲的凱安娜·巴克斯特(Keanna Baxter)向聖安東尼奧快捷新聞(San Antonio Express News)透露，她的朋友曾與拉莫斯交往過，其對他的評價是「很恐怖」，性情反覆無常，脾氣有時會變得「非常暴力」，以至於變得幾乎沒有朋友。

巴克斯特說，拉莫斯與她朋友分手後曾追求過她，但被她拒絕，因為覺得他「性格怪異」。

華郵訪談數名曾在社群網站上與拉莫斯往來的青年男女，展示出他在社群網站上的黑暗本貌，例如會在Instagram發布死貓照片，或是在Yubo視訊聊天室上說：全世界所有人都應該被強姦；一名少年說，他曾親眼看到拉莫斯頻繁對女性發表強姦、綁架之類的言論。

拉莫斯還曾在臉書(Facebook)上發送私人訊息，表示自己要先射殺祖母再槍擊小學，或是「還有十天」、「至少有三位女孩會出事」，在24日早晨上傳兩支步槍的照片，也曾在社媒Yubo上說，AR-15是比AK-47「更好的槍」；這些內容在24日的羅布小學槍擊案中全部應驗，包括使用槍枝。

拉莫斯在社群網站上以難以尋覓本尊的方式發表言論，讓他的親朋好友及師長對此幾乎一無所知；而數名曾與拉莫斯在社群網站上往來的用戶曾屢次檢舉他，但是他的言論從未受到重視，其一是這些內容多半是私密內容，難以管理。

而更根本的問題是，他的談話內容在充斥著暴戾言論的網路上，甚至根本稱不上是特立獨行、或鶴立雞群，以至於未引起足夠警覺。

另一名少女就表示，拉莫斯曾在Yubo上對某人說：「閉嘴，不然我開槍斃了你」，但是沒人認為這是攻擊言論，因為「孩子們的玩笑就是如此」；「他威脅所有人，談論槍擊學校，但是沒有人當作一回事，沒人相信他真的會這樣做。」

俄勒岡大學研究員惠妮·菲利普斯(Whitney Phillips)則表示，網路世界有時反而「正當化」了男性的不良行為，以至於對許多女性來說，暴力或死亡威脅變得如此頻繁而無關緊要；對於拉莫斯的言論，一名少女就說：「網路就是如此」。

社群網站 槍擊 華郵

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