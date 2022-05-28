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德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

小學教材畫太醜被罵 人教社致歉：將全面整改

德州小學槍擊案 凶嫌母親：原諒我、原諒我兒子

中央社德州烏瓦德28日綜合外電報導
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)
凶嫌拉莫斯(Salvador Ramos)。拉莫斯的Instagram帳號，曾經上傳槍枝照片。(Getty Images)

德州小鎮烏瓦德（Uvalde）一所小學24日發生槍擊案，造成19名兒童和2名教師死亡及多人受傷。18歲凶嫌的母親本周受訪時表示：「原諒我，原諒我兒子。」

凶嫌拉莫斯（Salvador Ramos）在犯案當天，先是對自己的祖母開槍，造成她重傷；接著全副武裝攜帶大量彈藥闖入羅布小學（Robb Elementary School），用一把半自動步槍犯案，最後在一間教室內遭到一名美國聯邦幹員擊斃。

英國「衛報」（The Guardian）報導，拉莫斯的母親馬蒂內茲（Adriana Martinez）接受美國有線電視新聞網（CNN）分台特萊維薩電視台（Televisa）訪問時，坐在自己的車內哭泣，看來心煩意亂。她用西班牙語表示：「我無話可說。我不知道他在想什麼。」

（影音來源：Guardian News YouTube頻道）

馬蒂內茲在27日播出的訪問中還說：「他這麼做有他的原因，拜託不要評斷他，我只希望死去的無辜兒童原諒我。」

當記者問馬蒂內茲，她對失去親人的家庭有何話說，她回答：「原諒我，原諒我的兒子，我知道他有他的原因。」

記者追問：「他可能會有什麼原因？」馬蒂內茲邊拭淚邊說：「他想跟那些兒童親近，以免注意到其他不好的事情。我無話可說，我不知道。」

拉莫斯的外祖父羅蘭多·雷耶斯（Rolando Reyes）告訴記者，由於拉莫斯和自己的母親相處有困難，搬來和他們夫妻同住，並輟學在一家速食餐廳打工。

雷耶斯表示，他的妻子希莉亞‧岡薩雷茲（Celia Martinez Gonzales）本月16日才帶拉莫斯上餐館慶祝18歲生日，他並不知道不久後拉莫斯便買了2把步槍。

雷耶斯說，如果他知道，他不會允許，因為他自己有犯罪前科，依法家中不能有槍械。

雷耶斯告訴美國廣播公司（ABC）：「我不喜歡武器，我身旁不能有武器。我反對所有那些東西，...我會舉發他。」

他接受美國西語電視台世界電視台（Telemundo）訪問時還說：「我非常抱歉，我為每個人感到十分悲痛，因為許多（遇害）兒童是我朋友的孫子，我為所有家庭感到難過。」

德州 英國 槍擊

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