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德州校園槍擊案警方犯錯 受害者家長要求究責

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德州校園槍擊案警方犯錯 受害者家長要求究責

中央社烏瓦德27日綜合外電報導
烏瓦德鎮豎起一座座十字架，紀念在24日羅布小學濫射案中遇難的21名師生。圖為紀念10歲罹難女孩艾米瑞．喬（Amerie Jo）的十字架。
烏瓦德鎮豎起一座座十字架，紀念在24日羅布小學濫射案中遇難的21名師生。圖為紀念10歲罹難女孩艾米瑞．喬（Amerie Jo）的十字架。

美國德州烏瓦德24日發生校園槍擊案，槍手攻擊開始不久後，警察就趕到現場，卻延遲一個多小時才攻堅擊斃槍手，德州當局今天承認決策失誤，受害者家長則要求追究責任。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，德州烏瓦德（Uvalde）羅布小學（Robb Elementary School）發生槍擊案，儘管當時其他父母都相當恐慌，但加爾薩（Alfred Garza）試圖保持冷靜，好讓當局可以盡他們本分，希望他們盡快讓他的女兒脫離危險。

18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日當天手持AR-15半自動步槍闖入洛伯小學，開火造成19名學童和2名教師喪命。加爾薩的10歲女兒艾米瑞．喬（Amerie Jo）也不幸罹難。

相關當局今天召開記者會表示，第一批員警在槍手遭擊斃前一個多小時，就已經進入學校。加爾薩說他「難以置信」。

他告訴CNN：「你不用是天才也知道是怎麼回事，花了太長時間才攻堅進入。如果他們早點到那裡，有人會立即採取行動，今天我們可能會有更多孩子存活，包括我的女兒。」

加爾薩呼籲當局究責，他說道：「無論如何，必須有人出來為此負責。當有人做錯事，他們必須為此付出代價，依法追究責任，無論是誰負責，他們要如何努力改正？必須有人承擔責任，有人犯錯了。」

今天記者會提供有關警方反應的最全面細節，突顯警察毫無作為的驚人時間差，這激怒了德州烏瓦德鎮悲痛欲絕的受害者家庭和社區。

槍擊案發生時，女兒就在學校的蓋坦（Jennifer Gaitan）今晚告訴CNN：「我們要求並乞求（當局）做點什麼。」她還說，一名員警曾跟她發生肢體衝突，「我覺得他們並不關心裡面發生的真正傷害。」

德州公共安全局局長麥克洛（Steven McCraw）在記者會中表示，第一批烏瓦德員警比槍手晚了大約兩分鐘進入學校，卻在一個多小時後才將槍手擊斃。

麥克洛指出，在70多分鐘的時間內，其他員警也進到學校建築內，他們要求更多的資源、設備和談判人員等支援，但沒有攻堅進入槍手藏身的教室。

官員今天表示，決定不讓員警攻堅進入教室的警官是學區警長。雖然麥克洛沒有提及這位警長的名字，但現任的烏瓦德學區警長正是阿瑞唐多（Pedro Arredondo）。

麥克洛談及攻堅指揮官當時的「思考過程」時說：「他認為這是嫌犯負隅頑抗的狀況，因此做出這項決定。」

麥克洛談到不與槍手對抗的決定時表示：「事後來看，這當然不是正確的決定，這是個錯誤的決定。」

CNN取得的德州執法委員會培訓手冊，當中有關處理「活躍槍手」（active shooter）情況的方針寫道：「員警的首要任務是進逼並對抗攻擊者。」

這份2020年的手冊指出，執行首要任務並對抗槍手「可能包括繞過傷者，不要回應孩童的呼救聲」。

「作為第一線先遣人員，我們需要意識到必須捍衛無辜的生命。不願將無辜者性命置於自身安全之上的先遣人員，應該考慮其他職業領域。」

CNN報導提到，德州所有執法人員都接受過這些準則的訓練。

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