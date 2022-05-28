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龐培歐：布林肯演說低估中國威脅 像一篇「外交官話」

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
前國務卿龐培歐。（歐新社）
前國務卿龐培歐。（歐新社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天發表中國政策演說，強調美國避免與中國發生衝突和新冷戰。前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）指出，布林肯的演說低估中共威脅。

美國之音（VOA）報導，有美國專家警告，從疫情防控到限制海外資產等種種跡象表明，中國共產黨近日有向戰爭體制過渡的趨勢，美國亟需從經濟、軍事等層面做好全方位防範準備。

龐培歐昨天在喬治梅森大學國家安全中心（National Security Institute）舉辦的線上討論會上回答美國之音提問時指出，布林肯演說像是一篇「外交官話」，「他們說，美國會在可能的時候與中國合作，美國想要解決這個問題，是因為民主和自由。事實是，美國想要解決這個問題，以保護美國人的生活方式」。

他說：「中國共產黨意圖破壞我們作為美國人的身分，無論是中國軍隊、網路（攻擊）能力還是經濟掠奪，這與維護國際秩序無關。」

龐培歐直言：「我並沒有感覺這篇演講有一個核心論點，即中國共產黨是邪惡的、有能力的、故意破壞我們在美國國內的生活方式。」龐培歐還說，如果只把它當作與國際秩序有關，中國領導人習近平就會把美方訊號視為「開綠燈」。

與此同時，美國德州大學聖安東尼奧分校（UTSA）政治學教授塞爾（Bradley Thayer）在一場研討會上表示：「冷戰確實存在。美中之間存在著激烈的安全競爭，而且會更加惡化，因為中國希望它變得更糟。」

塞爾指出，美國亟需從和平的迷霧中醒來，應對來自中共的迫在眉睫的威脅。

「華爾街日報」19日披露，中國共產黨將禁止擢升那些配偶或子女在國外擁有大量資產的高級幹部，以防未來受到類似目前針對俄羅斯的制裁影響。

共產黨 龐培歐 布林肯

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