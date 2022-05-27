布林肯演說「塑造中國周邊戰略環境」學者：綿裡藏針

對於美國國務卿布林肯的對中政策演說，哈佛大學費正清研究中心研究員尹麗喬認為是「綿裡藏針」。(本報資料照片)

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）日前發表對中政策演說，提及將會尋求「塑造中國周邊的戰略環境」。對此哈佛大學費正清研究中心研究員尹麗喬（George Yin）分析指出，布林肯延續美國總統拜登 一貫的多邊主義策略，對中國傳達「綿裡藏針」式的訊息，一方面表達樂見中國發展以及建立溝通，一方面也嚇止中國，不要片面改變國際秩序。

尹麗喬指出，布林肯演說中，強調美國不會改變中國，也不反對看到中國崛起，但是譴責中國對於破壞國際秩序或規則的行為，例如派遣軍機擾台，或是經濟上竊取技術、間諜活動等。

在這個基調上，布林肯提出美國戰略「投資 」（Invest）、「結盟」（Align）和「競爭」（Compete）3個概念，尹麗喬分析，簡單說就是透過加強美國和盟邦、特別是中國周邊國家間的合作關係，來嚇止中國破壞現行美國主導的國際秩序。

不過尹麗喬也說，他認為在演說中，美國並不是要「對抗」中國，而是較為和緩的「競爭」；有些中國媒體仍把演說定義是「美國要整中國」，他認為是忽略了一些重點。尹麗喬認為，演說傳遞的訊息很清楚，就是只要是基於國際秩序下的公平競爭，美國並不會對中國有意見，但若中國誤解、或持續在國際上「犯規」，那就可能加深兩國對抗態勢。

至於台灣方面，尹麗喬說，他認為美國仍維持一貫立場，就是追求台海和平、維持現狀，且據他觀察，在「投資」、「結盟」和「競爭」的體系中，台灣佔據重要角色，包括台灣的高科技產業，或經濟力量等，都是美國重要的合作對象，因此台灣不用對自己太沒信心。

尹麗喬指出，布林肯在演說中提到台灣在區域中是蓬勃發展的民主政體、也是最重要的經濟體（a vibrant democracy and leading economy in the region），這些要素都讓台灣在現今美國的多邊戰略框架裡有重要地位，台灣接下來要注重的應是藉此機會，向美國和國際參與發展實質關係，而不應拘泥形式，「重點是裡子不是面子」。