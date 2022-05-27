白宮擬允許欠學貸者 各減免1萬元 1/3人立刻變無債

白宮可望宣布免除每位學貸貸款人1萬元的學貸。圖為民眾今年4月27日在白宮附近示威，要求拜登總統快速行動，免除他們的學貸。(路透)

知情人士說，白宮 打算核准欠學貸者每人減免1萬元，跨黨派智庫「負責任的聯邦預算 委員會」說，方案若實施，總共將減掉學貸2300億元。

本來拜登 總統打算本周末應邀在德拉瓦大學畢業典禮致詞時，宣布這項寬減計畫，但因德州發生小學槍擊慘案，宣布時間臨時改變。

本計畫的對象是個人年收入在15萬元以下，或夫妻共同報稅總收入30萬元以下；另外，8月底到期的延緩繳納學貸本金及利息辦法，是否不再延長，目前還未決定。

數千萬學貸尚未付清的美國人，到底能「享受」到什麼優惠決策，白宮遲遲不決，如今眼看期中選舉步步逼近，拜登政府的民調支持率卻不見好轉，能就學貸政策做出重大「改革」，對年輕選票有相當大的影響。

共和黨不會輕易放過這個議題，也將反擊說，寬免學貸政策，主要受惠人是大學畢業，收入相當優渥的專業人士，不是一般勞工。

4月28日，拜登說「再過一、兩個禮拜」就會宣布決策，如今都快四個禮拜了，白宮發言人佩塔爾(Vedant Petal)說，「還沒決定」。

如果2020年3月開始、今年8月結束的延緩繳納政策不再延期，聯邦財政馬上會有恢復繳納後的一筆進帳。「負責任的聯邦預算委員會」估計，停收到現在，聯邦財稅已少收1000億元。

每人減免1萬元學貸償付額，是進步派議員如伊莉莎白‧華倫(麻州)等人所倡議，拜登2020年競選期間也贊同，上個月，他會見西語裔議員時，仍說對此持開放態度。

教育部資料顯示，全國有助學貸款的人約4100萬，寬減1萬元若實施，其中約三分之一馬上就會「無債一身輕」，另20%的人學貸欠額立即減半。

左派智庫「人民的政策規畫」創辦人布魯尼格(Matt Bruenig)估計，總學貸額的97%，都是2019年個人年收入不到15萬或夫妻合併收入不到30萬的人所欠。

拜登政府已註銷75萬人所欠共185億元學貸，主要受惠人是公務員和被各大學詐騙而上當的欠債人。