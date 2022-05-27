德州校園槍擊：警察延誤失能的「致命90分鐘」？

5月26日，警察們站在遇害者的紀念碑前。(Getty Images)

質疑警方沒有及時阻止槍手：德州警方持續調查羅布小學槍擊 案，隨著當局公布槍擊事件發生過程的幾個時間點，外界質疑警方為何從抵達現場、到實際展開行動耗時超過1小時，未能及時阻止槍手拉莫斯的攻擊，最終釀成悲劇。截至目前，當局仍無法就警方為何「延誤行動」給出完整解釋。

根據德州公共安全主任埃斯卡隆（Victor Escalon）提供的時間表，槍手拉莫斯（Salvador Ramos）在24日上午11點28分，拉莫斯所駕駛的福特小卡車在羅布小學外撞入溝渠，拉莫斯隨即持AR-15半自動步槍下車，先是在學校對面的殯儀館附近開槍，11點30分時警方已接獲911報警，之後拉莫斯翻過鐵絲網圍欄進入校園，11點40分他就「通過一扇沒有上鎖的門」，暢通無阻地出現在教學大樓裡。拉莫斯進入教學大樓後，便闖進一間四年級的教室，將門反鎖，在教室內槍擊學童和教師。而警方在11點44分就趕到現場後，卻一直等到下午12點40分邊境 巡邏隊的戰術小組抵達後才展開行動、到12點58分才表示槍手已被擊殺。

報章Uvalde Leader-News的頭版頭條以槍擊事件發生當天（5月24日）作為頭版頭條。(美聯社)

5月26日，一名婦女在遇害者的紀念碑前致意。(美聯社)

從11點28分槍手出現、到12點58分警方行動結束，過程已有90分鐘。而警方11點44分抵達現場，到12點40分戰術小組實際展開行動，過程也長達將近1個小時。

第一批到場員警「什麼也沒做」：這份時間表立刻引起公眾質疑，警方為何沒有迅速反應，導致學童和教師被拉莫斯關在教室內1個多小時，讓槍擊案造成的死傷更加嚴重？目擊者指出，指出，第一批員警抵達羅布小學後「什麼也沒做」，既沒有嘗試進入教學樓、也沒有其他行動，「他們就只是站在柵欄外」。

此外，警方對外公佈的訊息也出現自相矛盾的情況，例如公共安全部官員原本表示拉莫斯在進入教學樓前與持槍的學校保安人員對峙，之後又表示當時保安人員不在校內因而無法阻攔拉莫斯。

學生家長強烈不滿：在第一時間聽聞有槍手闖入校園、因而趕到學校的家長們當時心急如焚，其中一名女性戈梅茲（Ms. Gomez）表示當時自己和其他家長先是禮貌請求警方儘速入校，因警方沒有行動而越來越著急地催促，結果警方竟將她上銬、並説她因「妨礙調查」被捕，透過其他她認識的警察 勸說後才解開手銬。美國法警局回應這項指控時表示，警方當時正在校外維護和平及秩序，沒有任何人被上銬。

但戈梅茲表示自己看到一名男性被警察壓制在地、警察還用胡椒噴霧對付另一名應該也是學童父親的男子。在現場拍攝的影片也顯示，警方阻止家長們衝進校園，而家長們高喊著要警察採取行動阻止槍手。

警方如何回應？面對質疑，埃斯卡隆表示，在等待的時間裡，警方召集了後勤、談判人員和戰術小組，同時疏散學校內其他學生和老師們。邊境巡邏隊隊長歐提茲（Raul Ortiz）則表示，戰術小組入校後就迅速展開行動，手持盾牌進入教學樓。