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商務部長稱美軍7成晶片向台灣購買 籲美自產

中央社達沃斯27日綜合外電報導
在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇的雷蒙多（Gina Raimondo）接受財經媒體CNBC專訪時，提到國家安全，強調美國需要改弦易轍，在自己國內發揮作用，不能僅僅靠朋友支持。美聯社
在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇的雷蒙多（Gina Raimondo）接受財經媒體CNBC專訪時，提到國家安全，強調美國需要改弦易轍，在自己國內發揮作用，不能僅僅靠朋友支持。美聯社

美國商務部長雷蒙多25日呼籲國會盡快通過「晶片美國製造法案」，表示美國最精密的軍用晶片70%來自台灣，標槍反戰車飛彈系統有250個晶片，若全購自台灣，「那不安全」。

在瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇的雷蒙多（Gina Raimondo）接受財經媒體CNBC專訪時，提到國家安全，強調美國需要改弦易轍，在自己國內發揮作用，不能僅僅靠朋友支持。

上週曾陪同美國總統拜登參觀韓國三星晶片廠的雷蒙多，再次呼籲在美國建立類似製造廠，倘若國會不迅速通過立法，包括英特爾（Intel）、美光（Micron）、三星和其他公司就不能在美國建廠，而會在亞洲和歐洲發展，如此一來美國終將受制於人。

台灣目前是美國晶片的主要來源，僅台積電（TSMC）一家公司即製造蘋果、亞馬遜和谷歌等美國科技領導者近90%的晶片。雷蒙多說，美國最精密的晶片中，有70%採購自台灣，那些是軍用裝備的晶片。

她說：「還有，標槍飛彈發射系統有250個晶片。你想要全部向台灣買嗎？那不安全。」

雷蒙多呼籲美國國會趕緊通過「晶片美國製造法案」（CHIPS for America Act），她說：「通過法案吧，國會，通過CHIPS，讓我們開始在美國製造這些晶片，以確保我們的未來。」

晶片 雷蒙多 三星

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