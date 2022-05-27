聯合國人維專員訪新疆 恐淪為中國宣傳工具

聯合國人權事務高級專員巴切萊特。美聯社

人權活動家指出，聯合國人權事務高級專員巴切萊特訪問中國之行，落入了北京 宣傳機器的圈套，使她被控為新疆 少數民族遭虐待一事發揮了粉飾作用。

巴切萊特（Michelle Bachelet）本週訪問中國遙遠的西部地區新疆，這是她計劃已久的行程。北京被控在當地監禁逾100萬維吾爾 人和其他穆斯林少數民族，強行對婦女進行絕育手術，並設置為全球供應鏈從事生產的勞動營。

美國與許多西方國家的國會議員稱這些作法是「種族滅絕」（genocide），中國斷然否認這項指控，宣稱只是採取必要的安全行動以撲滅極端主義並加強發展。

人權團體和海外維吾爾人抨擊巴切萊特，指她被吸引到共產黨精心編排的行程中，包括與中國國家主席習近平進行交談。中國官媒事後宣稱，兩人在會談中共同肯定中國崇高的人權理想。

巴切萊特明晚將在行程結束時舉行簡報會，預計她將被詢問有關她訪問新疆維吾爾族居民和拘留設施的情況，讓她在中國境內有最後機會針對虐待的指控作說明。

國際特赦組織（Amnesty International）中國問題研究員阿卡德（Alkan Akad）表示，中國到目前為止一直在利用巴切萊特到訪，「推銷自己的說詞並為其人權紀錄不佳辯護」，可謂「昭然若揭」。

人權觀察組織（Human Rights Watch）中國問題資深研究員王松蓮（Maya Wang）說，中國的目標是「向全世界展現，它可以讓聯合國人權領導官員以及人權概念本身屈從其意志」。

倫敦維吾爾人權活動家馬赫穆特（Rahima Mahmut）抨擊這次訪問是「粉飾門面」。她告訴法新社：「這並不是我們所獲承諾的中立、獨立和不受限制調查。」

她並說，相反地，北京正在尋求「暢行無阻的通行證，繼續對如同我所屬一樣的族群進行鎮壓、監視、酷刑和種族滅絕」。

巴切萊特24日以來一直身在新疆，聯合國人權事務高級專員公署表示，她計劃訪問新疆首府烏魯木齊和古絲路城市喀什。然而北京以防疫為由，下令她的旅程以「閉環」（closed loop）方式進行，她能看到的事物和會晤的人皆大受限制。

中國以官媒對巴切萊特與習近平和中國外長王毅會面的皆大歡喜式報導，來填補資訊真空。這些報導稱，巴切萊特在與習近平視訊通話時表示，她「欽佩中國在保護人權方面的努力和成就」。事後聯合國雖匆忙「澄清」，卻未否認她曾讚揚中國的人權記錄。

流亡挪威的維吾爾語言學者阿尤普（Abduweli Ayup）對巴切萊特似乎容許北京「曲解」她的談話感到失望。他告訴法新社：「他們利用她進行宣傳。」

在巴切萊特訪問期間，中國官方媒體也不斷發表文章，歌頌新疆的經濟發展和人民收入增加。

倫敦大學亞非學院中國研究所（SOAS China Institute）所長曾銳生（Steve Tsang）表示，有人認為北京不會利用這次訪問「推銷自己的人權說詞」，實在「荒唐可笑」。

他說：「當她的話和訪問遭到扭曲時，她必須有直言的政治勇氣和耿直。如果她沒做好準備且沒有能力這樣做，她就不應該前去訪問。」