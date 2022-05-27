德州小學槍案槍手行兇用槍廠商 以兒童打廣告惹議

槍支廠商「丹尼爾防衛」社群網告平台曾推出男童把玩步槍的廣告。(Getty Images)

德州 烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)24日發生19名學童及兩名老師死亡的校園槍擊 ，槍手拉莫斯(Salvador Ramos)行兇槍枝為「丹尼爾防衛」(Daniel Defense，DD)廠商製造的AR-15半自動步槍，購槍時間則是案發前一周拉莫斯18歲生日當天。就在拉莫斯買槍的同一天，「丹尼爾防衛」社群 網告平台推出男童把玩步槍的廣告，文字內容則寫道訓練孩子要從小開始。槍擊案發生後，「丹尼爾防衛」遭到網友批評「煽動暴力」。

企業總部位於喬治亞州的「丹尼爾防衛」，5月16日推出的數位廣告照片裡，一名席地而坐的幼齡男童把玩著放在腿上的步槍，廣告文字寫道：「訓練孩子應該怎麼走，等他長大以後，他就不會偏離方向。」

同樣在5月16日這一天，屆滿18歲的拉莫斯前往距離祖父母家約10分鐘車程的「綠洲內陸」(Oasis Outback)運動器材店，購買兩支AR-15半自動步槍及375發子彈，做為生日禮物。

在「丹尼爾防衛」先前的廣告當中，這款DDM4 V7步槍被形容為「適合所有人使用的一把完美步槍」。

國家廣播公司(NBC)報導，「丹尼爾防衛」是全美規模最大的武器製造商之一，經常使用帶有挑釁意涵的市場行銷手段。槍枝暴力防治專家布塞(Ryan Busse)指出，置身於大約有500家廠商爭搶市場大餅的槍械製造業，「總要想些辦法脫穎而出」。

布塞指出，帶有煽動內容的市場行銷策略，讓「丹尼爾防衛」創辦人丹尼爾(Marty Daniel)一舉突破槍枝製造業長年以來的規範，生意以因此蒸蒸日上。

德州小學槍擊案發生後，「丹尼爾防衛」遭到輿論聲浪檢討。國家廣播公司報導，「丹尼爾防衛」拒絕受訪。

「丹尼爾防衛」臨時取消原訂參加「全國步槍協會」(National Rifle Association，NRA)本周末於休士頓舉行會議的計畫。「丹尼爾防衛」推特專頁則已改為不公開。

國家廣播公司報導，專家指出，德州小學槍擊案發生可能只會讓「丹尼爾防衛」業績越來越好。

丹尼爾2017年接受富比世(Forbes)雜誌專訪時表示，2012年發生珊迪胡克小學(Sandy Hook Elementary School)槍擊案之後，讓公司「銷售量大幅成長」。

他在訪問中說，珊迪胡克小學槍擊案很悲慘，「我們不會拿這種可怕的事情來促銷，但當民眾看到政治人物開始討論槍枝控管的時候，就會開始害怕，然後就會去買槍」。

丹尼爾在富比士訪問中表示，公司在2016年裡締造了7300萬元的銷售業績。他說，美國特種部隊及英國軍方都有使用「丹尼爾防衛」的武器產品。

羅布小學槍械案後，「丹尼爾防衛」在網站上發表聲明寫道：「我們對於德州本周發生的悲劇深感難過。我們為受到這起邪惡事件衝擊的家屬與社區表示慰問及禱告。」