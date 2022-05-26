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德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

編譯郭宣含／綜合26日電
聯邦調查局探員在慘案發生後，檢查小學的圍牆。(路透)
聯邦調查局探員在慘案發生後，檢查小學的圍牆。(路透)

德州羅布小學(Robb Elementary School)槍擊案後，德州執法人員26日表示，槍手拉莫斯(Salvador Ramos)到校後未受阻進入未上鎖校園；同時執法當局面臨漸增的批評，許多人質疑槍手已進校逾一個小時，儘管現場家長焦急懇求，但集結在校外的警察仍未採取動作，甚至遭控對家長施暴。

兇嫌進校園前就開槍

德州公共安全局地區主任艾斯卡隆(Victor Escalon)表示，槍手在羅布小學外頭停留12分鐘，開了多槍後，才走進校園，但艾斯卡隆未說明為何24日無人阻止拉莫斯走進校園；他說，拉莫斯剛進校園前幾分鐘開最多槍。

艾斯卡隆表示，警察進入校園後在疏散學生和教職員，也呼叫支援，「同時發生很多事」。

德州公共安全局人員原本說，拉莫斯抵達小學時，持武校警出面對抗拉莫斯；但艾斯卡隆26日表示，先前資訊有誤，拉莫斯24日約11時30分抵達，當時沒有武裝警察在場，拉莫斯「毫無阻礙」進入明顯未上鎖的校舍大門。

艾斯卡隆說明事件時間軸，拉莫斯24日一早射傷祖母，開走祖母的卡車到羅布小學，結果車子11時28分掉到學校附近的溝渠；接著他開始開槍射對街殯儀館人員，因此有人在11時30分報警稱有槍手進入校園；拉莫斯爬過約8呎高的鐵絲網進校，11時40分順利進校園，並一路開槍無阻。

警先抵達 交火未果 

艾斯卡隆指出，警察最先在11時44分抵達並和槍手交火未果，拉莫斯將自己鎖在一間四年級教室，並殺害多名師生；邊境巡邏隊戰術部隊大約一小時後，於12時40分進入校園，之後擊斃拉莫斯。

一名匿名執法人員表示，邊境巡邏隊一開始還無法攻進教室，須靠教職員拿鑰匙開門。

雖然當地警察很快抵達，但一段時間後才進入校園，事後一名警察承認，有部分警察先衝入校園救自家小孩，而非優先阻止槍手。

家長控警太慢並施暴

許多民眾譴責警察動作太慢，現場有家長表示，他們焦急呼籲警察進校救援，結果險些被警察逮捕，還有人遭警察制伏在地。

一名未具名的家長葛美茲(Ms. Gomez)表示，多名家長不斷敦促警察趕快進校，結果她被聯邦法警以干擾調查為由上銬，最後是她認識的當地警察幫忙勸說，她才得以獲釋。

葛美茲形容現場混亂，他看到一名父親遭警察推摔在地，還有一人被噴胡椒噴霧；她說她被解銬後便遠離群眾，自己跳進校園，帶走自家孩子。

葛美茲表示，槍手遭擊斃後，校車開始將學生送離校園，她看到警察用電擊槍(Taser)攻擊一名想接走自家孩子的父親。

聯邦法警局(U.S. Marshals Service)發言人表示，當時法警並未將任何人上銬。

事後記者詢問為和警察未能在拉莫斯還在校外的前12分鐘到場因應，艾斯卡隆表示，這部分還在調查，警察不確定拉莫斯如何進入學校大樓，目前看來當時大樓並未上鎖。

德州公共安全部門發言人奧利瓦雷茲(Christopher Olivarez)解釋，當時人力不足，警察優先要務是避免有進一步傷亡，不過警察當時先擊窗疏散師生。

烏瓦德居民羅里格斯舉著他孫子的照片。(美聯社)
烏瓦德居民羅里格斯舉著他孫子的照片。(美聯社)
德州公共安全局地區主任艾斯卡隆說，槍手找到一處未鎖的門，直接闖入校園行凶。(歐新...
德州公共安全局地區主任艾斯卡隆說，槍手找到一處未鎖的門，直接闖入校園行凶。(歐新社)
當地居民到小學門口致悼。(路透)
當地居民到小學門口致悼。(路透)

警察 德州 邊境

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