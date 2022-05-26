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美推動加強制裁北韓 中俄否決…16年來安理會首見分裂

中央社／紐約26日綜合外電報導
北韓在當地時間25日從平壤向其東部海域發射三枚彈道飛彈。（Getty Images）
北韓在當地時間25日從平壤向其東部海域發射三枚彈道飛彈。（Getty Images）

美國以北韓恢復試射彈道飛彈為由，帶頭推動聯合國加強制裁北韓，但中國與俄羅斯今天否決這項提案。這是聯合國安全理事會2006年開始懲罰北韓後，首度就此議題公開分裂。

路透社報導，其餘13個安理會成員國都支持由美國起草的決議案。北韓領導人金正恩是老菸槍，這項決議案除提議禁止出口菸草和石油至北韓，同時也要把美國稱與北韓有關的拉撒路（Lazarus）駭客集團列入黑名單。

總統拜登（Joe Biden）結束亞洲行後，北韓25日發射三枚飛彈，其中一枚據信是北韓最大的洲際彈道飛彈。而北韓今年已不顧安理會禁止，數度試射彈道飛彈。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）本月表示：「是時候停止默許（北韓試射）並展開行動。」

安理會過去16年來逐步且一致同意加強制裁北韓，以切斷平壤發展核武和彈道飛彈計畫的資金，上次加強制裁平壤是在2017年。

此後中國與俄羅斯持續推動基於人道理由鬆綁制裁，並關起門來拖延安理會制裁北韓委員會的部分行動，今天則是兩國首度公開藉否決表達異議。

中國駐聯合國大使張軍今天稍早表決前告訴記者，中方不認為額外制裁有助於當前局勢，只會讓情況更糟。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）25日告訴路透社，他不認為聯合國採取行動會「非常有益於」與北韓交涉。

平壤當局過去幾年曾暫停測試行動，但過去幾個月來又恢復試射長程彈道飛彈。

北韓 聯合國 彈道飛彈

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