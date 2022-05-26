分析／美中共存是主調 布林肯將「勝過中國」嵌入全球體系

國務卿布林肯發表拜登政府的對中政策，「美中共存」仍是演說主調。(美聯社)

「美中共存」仍是布林肯 演說主調，而且綿裡藏針地提到「不期待北京 改變軌跡，我們將塑造北京周遭的戰略環境，以推進我們開放包容的國際體系願景」；比起去年經常說的「勝過中國」，這場演講更加著墨將中國威脅投射至全球體系的穩定。

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拜登 政府的對中政策並沒有改變，從拜登、布林肯、亞太助卿康達、國家安全戰略暫行指南及印太戰略，逐步鞏固「與中國競爭」且要「勝過中國」的政策立場。

投資國內是拜登政府打出的第一張競爭牌，包含增稅以挹注基礎建設經費，不過這需要時間奏效，且美國企業要求拜登政府取消對中國關稅的聲浪日益高漲，加上中國落實第一階段貿易協議購買承諾成效不彰，都讓拜登舉步維艱。

程度上也證明了川普奉行的單方面收緊對中政策難奏效；因此拜登打出的第二張牌是團結國際盟友。

美國不再一呼百諾或獨力暴衝，而是稍稍退後一步與世界各國統一立場。拜登找回盟友的努力兩度遭國際軍事危機檢驗，亦即阿富汗撤軍與烏克蘭戰爭。

紐約時報專欄作家佛里曼日前撰文，他16日跟拜登共進午餐，結束後大力肯定拜登團結北約、歐洲和亞洲等盟國，在不損失任何一名美國士兵的狀況下，協助烏克蘭保護剛萌芽的民主免受俄羅斯的法西斯攻擊。

佛里曼將拜登與前總統老布希並列，稱這兩人是團結和管理聯盟的最佳總統。

這與布林肯如今的中國政策演說頗能相互呼應，將「勝過中國」的期待嵌入國際體系，把這個重擔包裝並分配為「維護區域與全球和平穩定」、「創造公平企業競爭環境」和「推動普世人權價值」等，這些是美國與多邊組織或他國做成的聲明主要內容。

這些國際盟友共同目標比起「勝過中國」仍有好一段落差，可確定的是，美國沒有能力獨力面對，要如何透過實力和影響力，逐步推動國際社會朝此目標邁進，是拜登政府和布林肯接下來的重大挑戰。