批北京挑釁 布林肯：一中政策不變、不支持台獨

國務卿布林肯26日發表拜登政府上任17個月後首份中國政策。(美聯社)

國務卿布林肯 （Antony Blinken）26日發表中國政策演說，有關台灣，布林肯重申美國的「一個中國」政策，反對任何片面改變現狀的作為，不支持台灣獨立，期盼透過和平方式解決兩岸問題。

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拜登 總統23日在訪問日本時，以肯定口吻答覆回應記者「若中國以武力奪取台灣，美國將以軍事力量保衛台灣」的提問，拜登重申一中政策不變、戰略模糊不變。

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布林肯說，正如總統所說，「我們的一中政策沒有變，美國依然致力於我們基於台灣關係法、（美中）三聯合公報和六項保證的一中政策。」

布林肯表示，美國反對兩岸任一邊片面改變現狀的任何作法，美國不支持台灣獨立，且美國期望透過和平方式解決兩岸問題。

「美國對台海和平穩定有著持久利益。」布林肯表示，根據台灣關係法，美國會持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，且維持美國自身的能力，以抵抗任何訴諸武力、或使用其他方式高壓手段，而危及台灣人民安全及社會經濟制度的行動。

布林肯說，台灣是蓬勃的民主政體也是區域的經濟領頭羊，美國享有與台灣強健的非官方關係；美國會在共享利益與價值方面，持續拓展與台灣的合作，美國支持台灣有意義參與國際社會，並深化經濟關係。

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布林肯表示，美國政策沒有改變，變的是中國，北京 迫使台灣切斷邦交、封鎖台灣國際組織參與空間、解放軍戰機逼近台灣幾乎要成為日常；種種挑釁的行動與言詞，都嚴重破壞區域穩定，造成誤判風險，以及威脅台海和平穩定。

布林肯表示，維護兩岸和平穩定不僅僅是美國利益，更是國際關注的議題，這對區域和全球安全繁榮穩定至關重要；正如拜登所說，比起刻意衝突更糟糕的是意外衝突，美國負責任地管控這段關係以避免類似狀況。

「我們已將對北京的危機溝通和降低風險措施列為施政優先。」布林肯說，包含台灣在內的各種議題，美國依然致力於與北京一邊激烈競爭，一邊密集外交。

在拜登政府上下忙著重申一中政策不變之際，布林肯對台論述堪稱集大成。

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▼拜登失言？給台海畫下紅線

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

編譯張佑生／綜合報導

國務卿布林肯26日發表拜登政府上任17個月後首份中國政策，強調「一中政策」並未改變。布林肯揭櫫拜登政府中國政策的三大支柱：投資厚植國力、與盟邦和夥伴群策群力、對未來提出與中國一較高下的願景；美國仍然願意在氣候變遷等議題上與中國合作，「但不會為了合作而犧牲我們的原則」。

由於是在拜登總統發表「武力護台」說的三天後，這份被稱做「仍在發展中」的中國政策，備受各方矚目。布林肯強調，美國的「一中政策」並未改變，依舊建立在台灣關係法、美中三公報和六項保證，不支持台獨，支持以和平方式解決兩岸問題。

布林肯說，真正改變的是解放軍對台灣愈來愈具敵意。他說，美國對台海和平穩定有著持久利益，也會根據台灣關係法，提供台灣足夠的自我防衛能力。

布林肯坦承華府對於改變北京行為的能力有限，將轉而致力於引導形塑中國周遭的戰略環境，華府無意將中國排除在全球經濟體系之外，而是要求北京遵守國際規則行事。

布林肯說：「我們無意製造衝突或發起新冷戰，反而要努力避免，我們也無意阻止中國崛起」。

布林肯說：「中國是唯一擁有重塑國際秩序能力的國家，包括在經濟、外交、軍事和科技層面；但北京的願景將使全球脫離過去75年促進世界和平繁榮的普世價值。簡言之，在可預見的未來，美中兩國必須打交道。美中關係也是當今世界上最複雜、最重大的國際關係之一」。

雖然拜登在日本拋出「武力護台說」後，隔天澄清不代表美國的「一中政策」有任何改變，但美國的盟邦和國內的議員都質疑，這是否代表美國將對中國採取更具對抗性的政策。

美國政府按照國會1979年通過的「台灣關係法」，出售防禦性武器給台灣，但對於台灣遭入侵時，美國是否派兵介入則不表態。

這是拜登23日在東京被記者問到美國既然不願派兵援助烏克蘭抗俄，中國侵略台灣時美國是否會軍事介入時，拜登回答「會的，這是我們許下的承諾」後，引發軒然大波的原因，被懷疑美國從「戰略模糊」轉向「戰略清晰」。

曾在歐巴馬政府擔任國務院亞太助卿、現為智庫「亞洲協會」政策研究院副院長的羅素說：「我認為拜登的發言並未危及戰略模糊的本質，比較好的說法是『戰略彈性』，保留總統在決定如何、何時、何種程度協防台灣時的迴旋空間」。