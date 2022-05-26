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通膨傷不起…制裁俄羅斯 逾半民眾不願犧牲美經濟

CNN：絕大多數美國人不贊成限縮擁槍權 共和黨沒壓力

布林肯對中政策演說在即 將籲中國守國際規則

中央社華盛頓26日綜合外電報導
國務卿布林肯。(美聯社)
國務卿布林肯。(美聯社)

國務卿布林肯（Antony Blinken）將於美東時間上午10時發表演說，闡述總統拜登（Joe Biden）政府的中國政策，美方官員透露，布林肯會在演說中呼籲中國遵守國際規則。

影片來源：YouTube PBS

法新社報導，拜登出訪日本及南韓，鞏固重要盟邦後，布林肯將發表各界期待已久的演說，這次演說被視為拜登政府迄今對中國最全面的聲明。

美方官員指出，相較於前總統川普（Donald Trump）的粗暴作法，布林肯將避免談論一場全面性的全球衝突，也不會要求各國迴避中國。

一位預先看過演講稿的高階官員表示：「這並非關於一場新的冷戰。並非關於把全球劃分為僵化的意識形態集團。」

這名官員還說：「這不是要遏制或壓制任何強權，它是關於維護國際秩序，同樣重要的是，以保護數十年來實現和平與繁榮的核心原則方式振興國際秩序，事實上，這個秩序也讓中國驚人崛起。」

路透報導，美方官員指出，布林肯會明確表示，華府「堅定不移的焦點」仍會放在印太地區和中國，同時闡明戰略輪廓，即是投資美國的競爭力並與盟邦及夥伴結盟，以跟中國競爭。

美方官員提到：「國務卿將明確表示，美國不打算把中國經濟與我國經濟或全球經濟區隔開來…我們只是尋求確保中國跟其他國家遵守一樣的規則。」

布林肯還會重申美國對於一個中國政策的承諾，儘管拜登本周稍早表示，如果中國武力攻打台灣，美國會軍事介入。但拜登和幕僚後來指出，他的言論並不代表美方政策的轉變。

布林肯 拜登 國務卿

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