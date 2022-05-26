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布林肯發表中國政策前夕 共和黨人籲堅定對台防衛承諾

編譯張佑生／綜合報導
美國國務卿布林肯將發表對中政策演說。（本報資料照片）
美國國務卿布林肯將發表對中政策演說。（本報資料照片）

國務卿布林肯（Anthony Blinken）預計將於美東時間星期四（5月26日）發表有關中國政策的重要演說。國會兩黨議員紛紛表示希望聽到行政部門能提出一份全面戰略，處理美中之間分歧，並應對中國挑戰。有多位共和黨議員強調，在台灣問題上，美國必須堅定表示捍衛台灣的立場。

美國國務院在一份聲明中表示：「亞洲協會將於2022年5月26日星期四上午10時接待國務卿布林肯發表講話，概述政府對中華人民共和國的政策。」布林肯原本計畫在5月5日發表有關演說，但演說計畫因他的新冠檢測呈陽性而被推遲。

布林肯即將發表的中國政策演說備受各界矚目。參議院多數黨黨鞭德賓（Sen. Dick Durbin， D-IL）在接受美國之音採訪時說，他希望華盛頓與北京之間能有正面發展。

「我希望美中能有正面交涉，但我希望我們能在一些非常重要的議題上找到共同基礎，」來自伊利諾伊州的德賓參議員對美國之音說，但他沒有明確說明這些重要議題為何。

來自路易斯安那州的共和黨聯邦參議員甘迺迪（Sen. John Kennedy， R-LA）表示，他希望布林肯國務卿在演說中能明確向北京傳遞一個信號：中國必須是一個負責任的大國才能避免兩國關係進一步惡化。

來自南達科他州的共和黨聯邦參議員朗茲（Sen. Mike Rounds, R-SD）對美國之音表示，他認為現在是時候改變對台戰略模糊的政策，並呼籲布林肯能在演說中明確闡述這一立場。

布林肯 國務卿 共和黨

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