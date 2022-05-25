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德州小學槍案奪21命 槍手作案前曾發3則訊息給她

槍擊案頻傳 拜登將訪德州烏瓦德鎮撫慰遇害家庭

中央社／華盛頓25日綜合外電報導
拜登總統25日在白宮表示將與第一夫人吉兒(左)赴德州探視慰問遭槍擊慘案的羅布小學社區。(美聯社)
拜登總統25日在白宮表示將與第一夫人吉兒(左)赴德州探視慰問遭槍擊慘案的羅布小學社區。(美聯社)

德州一所小學發生槍擊慘案、造成19名學童和2名教師喪生後，總統拜登今天表示很快就將前往德州烏瓦德鎮（Uvalde）探視慰問。

根據法新社和路透報導，拜登在白宮表示，「（第一夫人）吉兒（Jill Biden）和我過幾天將前往德州慰問罹難者家屬，告訴他們的痛苦我們感同身受。」他還說，希望能安撫「深陷震驚與悲傷的鄰里」。

白宮未立即提供拜登何時訪問烏瓦德鎮的細節。

據警方說法，德州烏瓦德鎮發生地小學槍擊案的凶嫌是18歲的拉莫斯（Salvador Ramos）。

美國槍擊血案頻傳，過去10天，紐約州水牛城（Buffalo）發生造成10死的超市血案，南加州也有教會發生1死5傷的槍擊案。

而政府在管制槍枝能做到什麼程度，一直是美國最具爭議性的議題之一。一方認為限制槍枝的取得能拯救性命；另一方則主張，槍枝本身並非大型槍擊案的根本原因，而且擁槍是憲法保障的基本權利。

拜登敦促聯邦參議院迅速確認戴托巴赫（Steven Dettelbach）出任菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）局長人事案，這個職務包括執行美國槍支法等工作。曾任俄亥俄州地檢的戴托巴赫今天出席參院就他任命案舉行的確認聽證。

在25日於烏瓦德鎮一個天主教堂舉行的追思會上，羅布小學的一名代課教與一名家長擁抱...
在25日於烏瓦德鎮一個天主教堂舉行的追思會上，羅布小學的一名代課教與一名家長擁抱。(路透)

槍擊 拜登 德州

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