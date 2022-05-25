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佛州高中槍擊倖存者批拜登：光談悲痛無法對抗槍枝暴力

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州帕克蘭德(Parkland)馬喬瑞史東曼道格拉斯高中2018年槍擊案倖存者凱斯基(Cameron Kasky)指出，拜登總統24日晚間針對德州小學槍擊案發表全國演說內容令人失望。圖為凱斯基2018年檔案照。Getty Images
佛羅里達州帕克蘭德(Parkland)馬喬瑞史東曼道格拉斯高中2018年槍擊案倖存者凱斯基(Cameron Kasky)指出，拜登總統24日晚間針對德州小學槍擊案發表全國演說內容令人失望。圖為凱斯基2018年檔案照。Getty Images

佛羅里達州帕克蘭德(Parkland)馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)2018年槍擊案倖存者凱斯基(Cameron Kasky)指出，拜登總統24日晚間針對德州小學槍擊案發表全國演說內容令人失望。凱斯基表示，拜登在演說中提到白髮人送黑髮人的親身經歷，展現身為領導人的同理心，「但是拜登的個人生活與痛失親人，與他對抗槍枝製造商、降低槍枝暴力，卻沒有任何關聯」。

2018年2月14日，馬喬瑞史東曼道格拉斯高中發生17死17傷的重大校園槍擊，震驚全美。這起校園槍擊的倖存者凱斯基24日晚間接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，拜登針對德州烏瓦德(Uvalde)羅伯小學(Robb Elementary School)槍擊案發表的全國談話，內容令人失望。凱斯基說，拜登應該簽署行政命令，解決美國當前的槍枝暴力危機。

羅伯小學槍擊案造成至少18名兒童及3名成人死亡。

凱斯基受訪時說，拜登在演說中談到失去親人的痛苦，並提到大規模暴力屠殺的發生有多糟糕，「他理解到狀況很糟糕，這點讓人欣慰」。他說：「不過，我可以告訴大家的是，全國各地反槍組織還有支持槍枝安全管控、槍枝安全法律的民眾，都期待能聽到拜登說出『行政命令』，結果我們只聽到很多詞彙，例如表達慰問與禱告之類。」

凱斯基說，拜登在談話中談到白髮人送黑髮人的親身經歷，展現身為領導人的同理心。

拜登第一任妻子與幼齡女兒在1972年車禍中雙雙喪生，拜登長子波‧拜登(Beau Biden)2015年因腦癌病逝。

但凱斯基同時表示，拜登的個人生活與痛失親人，與對抗槍枝製造商、降低槍枝暴力，卻沒有任何關聯。他說，共和黨籍參眾議員以及民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)，都打著「捍衛自由」的口號將槍枝賣給美國民眾，操控美國輿論風向。

2018年馬喬瑞史東曼道格拉斯高中槍擊案發後不久，凱斯基曾在一場CNN主辦的電視里民大會中，當面要求共和黨籍佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)停止收受擁槍組織「全國步槍協會」(National Rifle Association)的選舉獻金。魯比歐回答：「美國任何議題，正反兩面都會收到政治獻金。任何人因為認同理念而為我捐款，我都願意接受。」

拜登 槍擊 西維吉尼亞州

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