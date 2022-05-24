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德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

德州小學槍擊案致21死 拜登籲終結槍枝暴力的大屠殺

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃出校園

編譯郭宣含／綜合24日電
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）
美國德州一所小學24日發生槍擊案，造成至少18名學童和3名成人喪命。（路透）

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)24日發生槍擊案，許多目擊者表示，有學童滿身鮮血逃出校園，也有人逃離後崩潰掩耳尖叫，或是嚇得目瞪口呆，不發一語。

槍案傳出後，家長心急如焚趕往現場，許多師生身心受創；當地一名牧師卡布拉雷斯(Marcela Cabralez)表示，他抵達學校附近的希爾克雷斯特紀念殯儀館(Hillcrest Memorial Funeral Home)後，看到許多家長焦急在外，受創師生在館內握著彼此的手，有些人掩耳尖叫。

德州羅布小學槍擊案傳出後，許多家長焦急地等在附近的殯儀館外等消息。(美聯社)
德州羅布小學槍擊案傳出後，許多家長焦急地等在附近的殯儀館外等消息。(美聯社)

卡布拉雷斯表示，一名男孩出現癲癇，顯然失去意識；有些人則茫然望著前方，不發一語。

24日德州羅布小學槍擊案發生後，警方趕往處置。(路透)
24日德州羅布小學槍擊案發生後，警方趕往處置。(路透)

玻璃碎滿地 學童染血

在卡布拉雷斯安撫下，孩子一一闡述案發當時所見：子彈飛過窗戶，周圍的玻璃碎滿地，許多同學染血。

一名學童母親塔米卡．馬蒂內(Tamica Martinez)表示，她的十歲兒子在案發當下，聽到隔壁四年級教室傳來槍響，他趕緊從教室窗戶爬出逃生。

馬蒂內表示，她兒子兩個月前才從那一班轉出來，而且在那班有很多朋友；她兒子告訴母親，他逃出時看到兩個孩子遭射中；馬蒂內心悸猶存表示：「原本有可能是我兒子遭槍擊受傷。」

附近汽車輪胎店老闆索特洛(Derek Sotelo)表示，他24日和同事午餐時聽到學校傳來約六聲槍響，他們趕緊到學校一角查看，看到鄰近學校的殯儀館有多名女性員工在街上尖叫，一邊大喊「他在開槍！他在開槍！」

索特洛轉述殯儀館女員工的說法，槍手卡車卡在校外溝裡時，另兩名殯儀館員工以為車子壞了打算協助，結果槍手朝這兩人開槍。

槍手躲教室掩護45分鐘

索特洛抵達現場時，槍手正準備從側門進校園，並躲在教室內掩護自己長達45分鐘，同時現場逾300名家長陸續聚集，擔心自家孩子恐成人質。

其他逃脫的孩子則到附近殯儀館躲藏，索特洛表示，最後他看到幾名師生順利從學校逃到街上。

「我們看到一名小女孩渾身是血，許多家長在尖叫，這場面很可怕。」索特洛表示，這個小鎮很好很安靜，大家都出來協助，他們只是一群孩子，不該受到傷害。

德州羅布小學24日發生槍擊案後，大批警員前往救援學童。(美聯社)
德州羅布小學24日發生槍擊案後，大批警員前往救援學童。(美聯社)

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