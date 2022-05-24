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拜登會澳洲新任總理 有說有笑氣氛融洽

中央社東京24日綜合外電報導
拜登總統（右）今天與甫勝選的澳洲新任總理艾班尼斯會面，兩人互相調侃。（美聯社）
拜登總統（右）今天與甫勝選的澳洲新任總理艾班尼斯會面，兩人互相調侃。（美聯社）

拜登總統今天與甫勝選的澳洲新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面，兩人互相調侃，分享回憶，甚至睡眠建議。

兩國元首在東京舉行的四方安全對話（Quad）峰會碰頭，氣氛融洽。這場峰會有日本、印度、澳洲及美國參與。

拜登致力深化美國與澳洲關係，藉此制衡中國，他稱美澳聯盟是亞太地區「穩定與繁榮的支柱」。

根據白宮公布內容，Quad的閉門會談議題涵蓋了澳洲、英國和美國之間的AUKUS安全協議，以及懲罰俄羅斯入侵烏克蘭等。

在公開交流中，拜登開場時就開玩笑說，上周末才剛當選的艾班尼斯「已經任職了很長一段時間」。

他對艾班尼斯決定在贏得大選後立刻動身飛到東京參加Quad峰會表示欽佩，認為這顯示澳洲對這項關係「全心投入」。

然後，拜登沒有照例祝福這位澳洲新領袖「好運」，而是祝福他「好眠」。

他欽佩地說，「你才剛就職就登上了飛機」，所以「如果你在這裡睡著了也沒關係。我不知道你怎麼辦到的，真的很了不起－而且才剛結束競選活動」。

艾班尼斯毫無倦色，也以調侃回敬拜登。

他讚揚美澳兩國是「好朋友」，並回憶起多年前以美國國務院邀請的「年輕學者」身分訪美，體驗美國生活。

訪美期間，他對美國社會的多樣性進行研究，研究的團體包括遊說組織美國全國步槍協會（National Rifle Association），到提倡墮胎的美國計劃生育協會（Planned Parenthood）等。

艾班尼斯笑說，當時研究的團體簡直就是「全套，涵蓋整個光譜」。拜登則是驚呼：「你真是勇敢。」

艾班尼斯表示，下次Quad峰會將於明年在澳洲舉行，但他希望「能在那之前訪問美國」。

拜登則回應，雙方應盡快排定訪問日期。

拜登 澳洲 國務院

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