我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠街頭私人提款機收高價手續費 領一次至少扣17元

新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

華郵社論：拜登對台政策 少了點模糊 多了點戰略

中央社華盛頓24日綜合外電報導
「華盛頓郵報」社論指出，拜登的對台政策少了點模糊，多了點戰略。(美聯社)
「華盛頓郵報」社論指出，拜登的對台政策少了點模糊，多了點戰略。(美聯社)

拜登總統在上任後首度亞洲行期間表示，若中國武力犯台，美國將會採軍事介入，令不少人大感意外，因美國對台政策向來採戰略模糊。但「華盛頓郵報」社論指出，拜登的對台政策少了點模糊，多了點戰略。

正在亞洲訪問的拜登23日與日本首相岸田文雄舉行聯合記者會，有記者詢問，美國是否會在中國進犯台灣的情況下採軍事介入？拜登沒有像過去談到美軍是否會協助烏克蘭抵禦俄羅斯時那麼保守，回答了「是」。

記者追問，如果事情到那個地步，你願意出兵介入，以保衛台灣？拜登回答，「那是我們做出的承諾」。

「華盛頓郵報」社論指出，拜登這番話並不全然正確。因為自前總統尼克森與中共關係緩和後，美國長達半世紀的對台政策都採取戰略模糊（strategic ambiguity）立場，包括承認北京為中國的唯一合法政府，承諾提供美國製武器給台灣協助自衛，但對於其他美國可能會或可能不會做的事均含糊帶過。

美國與台灣之間，也沒有如同美國與南韓和日本簽署的正式共同防禦條約。

因此，拜登似乎宣布「承諾」軍事介入中國犯台，令白宮幕僚迅速澄清，評論家則稱是「失言」。

白宮在聲明中稱，拜登的發言不過是單純重申美國長期以來的對台立場，而這立場「並未改變」。然而，中國或台灣對這種說法似乎都不買帳。中國警告這會「嚴重損害雙邊關係」，台灣則是感謝拜登展現對台灣「堅若磐石的承諾」。

社論稱，儘管不知道為何拜登這麼說，但這麼做其實不會引發危機，相反地，或許還有些助益。

拜登其實沒有明確地結束戰略模糊策略，不過，在他多次影射美國有責任保衛台灣（23日是去年8月以來第3次），幕僚又多次跳出來否認的過程中，給了北京一些派遣武裝部隊橫越台灣海峽前，必須認真三思的理由。

而且，中國也無法指控美國違背了尼克森時期達成的諒解，因為就技術層面來說，美國並沒有這麼做。

社論指出，拜登23日提到中國可能追隨俄羅斯入侵親西方鄰國的腳步，這種說法十分正確。拜登說，「它（指台灣）可能被武力攻占的概念，會使整個區域陷入動盪，像另一件類似烏克蘭（遭到入侵）的行動，而且那會是更加重大的負擔」。

社論表示，若要說拜登的抗中策略有什麼瑕疵的話，那就是他提出的印太經濟架構（IPEF）的模糊性，這無法替代由前總統歐巴馬談判達成，隨後被川普放棄的「跨太平洋夥伴協定」(Trans-Pacific Partnership, TPP)。

社論稱，儘管拜登已讓中國揣測美國對台灣的意圖。然而，若要讓北京的憂心最大化，美國需要與東亞、印度和澳洲發展更強固經濟關係。

拜登 北京 白宮

上一則

通俄案審理 紐郵爆料：柯林頓團隊全力「保護女王」

延伸閱讀

拜登比照去年模式又改口 表達清晰和模糊間的新立場？

拜登比照去年模式又改口 表達清晰和模糊間的新立場？
拜登訪日開4國峰會之際 共軍：中俄「空中戰略巡航」

拜登訪日開4國峰會之際 共軍：中俄「空中戰略巡航」
中國再回嗆拜登：朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍

中國再回嗆拜登：朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍
自認布碌崙拜登 紐約市長亞當斯想選總統

自認布碌崙拜登 紐約市長亞當斯想選總統

熱門新聞

圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

2022-05-17 11:14
南加台灣教會槍擊案嫌犯周文偉犯案前書寫七冊以「滅獨」為名的日記及隨身碟，本報洛杉磯社收到後，決定交由警方處理。(洛杉磯記者／攝影)

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

2022-05-18 10:04
一對退休夫婦說，他們發現生活在郵輪上比陸地上便宜。圖為旅客走下郵輪，上岸觀光。(Getty Images)

郵輪「養老」更便宜？ 退休會計師：每天100元吃住娛樂全包

2022-05-21 21:41
2012年4月被惡房客打成重傷的周文偉。本報檔案照

周文偉賭城曾擁12房 遇房客攻擊險沒命

2022-05-17 10:05
圖為空難發生後，中國救援人員現場搜救。(美聯社)

美官方解讀黑盒子：東航132死空難 「人為撞毀」

2022-05-18 02:30
南韓首爾龍山家族公園國立中央博物館21日舉行美韓領袖晚宴，歡迎美國總統拜登來訪。拜登（右）晚宴前與南韓第一夫人金建希（左）簡短問候、寒暄。圖／擷取自金建希粉絲俱樂部Keon Love

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

2022-05-22 07:07

超人氣

更多 >
陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了

陳文茜肺腺癌後再傳免疫疾病 血壓飆180 尖叫：不想活了
避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜喪命

避Uber高價改搭地鐵 高盛員工無辜喪命
中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切
拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽
中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親