華郵社論：拜登對台政策 少了點模糊 多了點戰略

「華盛頓郵報」社論指出，拜登的對台政策少了點模糊，多了點戰略。(美聯社)

拜登 總統在上任後首度亞洲行期間表示，若中國武力犯台，美國將會採軍事介入，令不少人大感意外，因美國對台政策向來採戰略模糊。但「華盛頓郵報」社論指出，拜登的對台政策少了點模糊，多了點戰略。

正在亞洲訪問的拜登23日與日本首相岸田文雄舉行聯合記者會，有記者詢問，美國是否會在中國進犯台灣的情況下採軍事介入？拜登沒有像過去談到美軍是否會協助烏克蘭抵禦俄羅斯時那麼保守，回答了「是」。

記者追問，如果事情到那個地步，你願意出兵介入，以保衛台灣？拜登回答，「那是我們做出的承諾」。

「華盛頓郵報」社論指出，拜登這番話並不全然正確。因為自前總統尼克森與中共關係緩和後，美國長達半世紀的對台政策都採取戰略模糊（strategic ambiguity）立場，包括承認北京 為中國的唯一合法政府，承諾提供美國製武器給台灣協助自衛，但對於其他美國可能會或可能不會做的事均含糊帶過。

美國與台灣之間，也沒有如同美國與南韓和日本簽署的正式共同防禦條約。

因此，拜登似乎宣布「承諾」軍事介入中國犯台，令白宮 幕僚迅速澄清，評論家則稱是「失言」。

白宮在聲明中稱，拜登的發言不過是單純重申美國長期以來的對台立場，而這立場「並未改變」。然而，中國或台灣對這種說法似乎都不買帳。中國警告這會「嚴重損害雙邊關係」，台灣則是感謝拜登展現對台灣「堅若磐石的承諾」。

社論稱，儘管不知道為何拜登這麼說，但這麼做其實不會引發危機，相反地，或許還有些助益。

拜登其實沒有明確地結束戰略模糊策略，不過，在他多次影射美國有責任保衛台灣（23日是去年8月以來第3次），幕僚又多次跳出來否認的過程中，給了北京一些派遣武裝部隊橫越台灣海峽前，必須認真三思的理由。

而且，中國也無法指控美國違背了尼克森時期達成的諒解，因為就技術層面來說，美國並沒有這麼做。

社論指出，拜登23日提到中國可能追隨俄羅斯入侵親西方鄰國的腳步，這種說法十分正確。拜登說，「它（指台灣）可能被武力攻占的概念，會使整個區域陷入動盪，像另一件類似烏克蘭（遭到入侵）的行動，而且那會是更加重大的負擔」。

社論表示，若要說拜登的抗中策略有什麼瑕疵的話，那就是他提出的印太經濟架構（IPEF）的模糊性，這無法替代由前總統歐巴馬談判達成，隨後被川普放棄的「跨太平洋夥伴協定」(Trans-Pacific Partnership, TPP)。

社論稱，儘管拜登已讓中國揣測美國對台灣的意圖。然而，若要讓北京的憂心最大化，美國需要與東亞、印度和澳洲發展更強固經濟關係。