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新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

媒體揭露「新疆警察文件」 德外長籲王毅澄清指控

中央社柏林24日專電
各國媒體同步揭露新疆大規模迫害維吾爾人的新證據，德國外長貝爾伯克今天與中國外長王毅通話時，要求中方澄清這些指控。(美聯社)
各國媒體同步揭露新疆大規模迫害維吾爾人的新證據，德國外長貝爾伯克今天與中國外長王毅通話時，要求中方澄清這些指控。(美聯社)

就在聯合國人權官員訪問中國之際，各國媒體同步揭露新疆大規模迫害維吾爾人的新證據，德國外長貝爾伯克今天與中國外長王毅通話時，要求中方澄清這些指控。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）、 英國廣播公司（BBC）等14家媒體今天同步曝光「新疆警察文件」（Xinjiang Police Files），揭露維吾爾人被迫害的慘況，其中有獄中警察手持棍棒羈押犯人的照片、清真寺的監視器畫面、以及2900名被囚禁者的照片，可說是到目前為止中國鎮壓維族人最有力的證據。

➤➤➤新疆官方資料庫被駭 大規模文件揭露維族再教育營慘況

一名駭客顯然成功入侵中國警察的電腦系統，竊取這批內部照片和文件，他先轉交給現居美國、以研究中國少數民族著名的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz），這些媒體再透過衛星影像比對和拜訪被囚者家屬等方式，確認照片和文件的真實性。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天與中國外長王毅視訊通話，呼籲中方澄清新疆人權的真相。

根據德國外交部聲明，貝爾伯克告訴王毅，人權是國際秩序重要的一環，她提到「有關新疆人權受到嚴重侵害的驚人報導和新證據」，呼籲中國用透明態度澄清這些指控。

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）23日起訪問中國，將走訪新疆的喀什和烏魯木齊，了解當地的人權問題。

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