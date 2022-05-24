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新疆官方資料庫被駭 揭露維族再教育營慘況

中央社北京24日綜合外電報導
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)
新疆官方資料外流，讓外界得以一窺拘留設施內的慘況。(美聯社)

研究人員今天公開數以千計從中國新疆外流的照片與官方文件，表示這批檔案進一步揭露新疆實施大規模拘留時採用的暴力手段。

法新社報導，不明消息人士駭入新疆官方資料庫後，把這批檔案寄給研究中國少數民族多年的德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）。在資料公諸於世之際，聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）正要展開等待已久且充滿爭議的新疆行。

➤➤➤聯國人權高級專員晤王毅 稱新疆行非調查

維權人士表示，中國當局在新疆的拘留中心和監獄網路中，拘留了超過100萬維吾爾族人和其他以穆斯林為主的少數民族。北京宣稱這些地方是職訓中心。

但這批警方照片和內部文件進一步證明當地的大規模拘留行徑絕非志願參與。外流文件也顯示，中國國家主席習近平等北京高官曾要求強力鎮壓。

這批檔案包括前中共新疆維吾爾自治區委員會書記陳全國2017年一次內部講話。據悉他當時下令守衛開槍射殺試圖逃跑的所有人，並要求新疆官員嚴加控制宗教信仰者。

公安部部長趙克志則在2018年一場內部講話中提到，習近平直接下令擴大拘留設施的容量。

2800多張新疆被拘留者的照片中不乏未成年人，其中17歲的阿柏勒赫特（Zeytunigul Ablehet）拘留原因為聆聽非法演講，16歲的卡西姆（Bilal Qasim）據悉則是因為跟其他被拘留者的關係而遭判刑。

這批檔案也讓外界得以一窺拘留設施內的生活，其中部分已由英國廣播公司（BBC）與法國「世界報」（Le Monde）等多個新聞機構查證。

照片顯示，官員持警棍管束被戴上頭套和鐐銬的囚禁者，其他身穿迷彩服的守衛持槍站在一旁。

英國外相特拉斯（Liz Truss）今天形容最新外流文件的細節「令人震驚」，呼籲中國給予巴舍萊「完整、不受限制的管道進入新疆，好讓她徹底評估現場實情」。

中國外交部反批這批外流文件是抹黑新疆的反中勢力拼湊出的材料，外交部發言人汪文斌並指控媒體散播謊話、謠言。

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