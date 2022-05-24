拜登比照去年模式又改口 表達清晰和模糊間的新立場？

拜登總統24日改口稱，對台灣的戰略模糊政策並未改變。（Getty Images）

拜登 23日總統說，如果中共 犯台，美國將軍事介入，引發外界討論，白宮隨即澄清對台政策沒變。拜登24日接受記者提問時改口稱，對台灣的戰略模糊政策並未改變。

在此同時，消息人士透露，美軍印太司令部情報處處長史達曼少將正在台北訪問，並與國安高層會面，顯示美國日益關切台海局勢，尤其在烏克蘭戰爭爆發後。

「四方安全對話」（QUAD）成員美國、日本 、印度和澳洲領袖24日在東京舉行峰會。聯合聲明對俄烏之間「悲慘的紛爭」表達關切，並確認了任何地區都必須尊重主權和領土完整的原則。峰會東道主日本首相岸田文雄以俄國入侵烏克蘭為例強調，印太地區絕不允許憑藉武力改變現狀，外媒解讀岸田意有所指。結果當日馬上發生俄、中戰機聯合繞行日本事件。

在會後記者會上，四國宣布啟動「四方獎學金」。岸田說完關於獎學金的事後，四國領袖合影，會場短暫靜默。

美國有線電視新聞網（CNN）記者戴蒙德忽然對拜登提問：「總統先生，請問對台灣的戰略模糊政策已經結束了嗎？」

沒多久，拜登就回答：「沒有。」戴蒙德追問：「能解釋一下嗎？」拜登回答：「不行」。

另一名記者提問，中共犯台時美國是否會派兵到台灣，拜登回應：「政策根本沒變，我昨天發表聲明時就說過了」。

現場可以聽到戴蒙德追問拜登解釋何謂軍事介入，不過主持人宣布記者會結束，四位領袖隨即離去。

華爾街日報分析，去年8月和10月，拜登回答有關台灣的問題時偏離戰略模糊政策，幕僚隨後跳出，澄清什麼都沒變，這已經成了一種模式。

這一回，拜登選擇在地理位置上更接近北京的場合，時機則是拜登與12國領袖啟動旨在抗中的印太經濟架構之際。

部分外交政策專家指出，拜登在美國對台承諾上發表暴衝言論，而後白宮否認政策改變，這樣會讓美國處於危險的中間地帶。

曾在歐巴馬政府擔任國務院亞太助卿、現為亞洲協會政策研究院副院長的羅素說：「拜登總統似乎在表達一種新立場，介於『戰略清晰』和『戰略模糊』之間。他講明了他相信一旦中國侵略台灣，美國應該回應，但那具體來說意味什麼和以什麼為基礎，他含糊不清」。

贊成戰略清晰者認為，美國清楚表態能嚇阻擁核的中共不要犯台，免得與美國直接衝突。支持模糊者則警告，承諾軍事介入保衛台灣，可能會鼓勵台灣政治領袖鋌而走險，把美國拖入一場違反國家利益的衝突。

華府智庫「昆西治國方略研究所」東亞主任史文說：「給台北當局一張空白支票，讓他們以為美國會出手相救而放膽挑釁北京，會讓區域不穩定」。