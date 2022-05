記者提問拜登急澄清：對台灣「戰略模糊」政策並未改變

美國總統拜登先前「如果中國襲擊台灣、華盛頓當局將進行軍事干預」的說法引發外界討論,不過白宮隨即否認,拜登24日在接受記者提問時則改口稱「對台灣的『戰略模糊』政策併改變」。(Getty Images)

美國總統拜登 (Joe Biden)先前「如果中國襲擊台灣、華盛頓當局將進行軍事干預」的說法引發外界討論,不過白宮 隨即否認,拜登24日在接受記者提問時則改口稱「對台灣的『戰略模糊』政策並未改變」。

CNN報導,美國、日本、印度和澳洲 4國領袖24日上午於東京召開「四方安全對話」(QUAD),會後向媒體宣布將開辦「QUAD獎學金」(Quad Fellowship),不過記者顯然將重點放在先前拜登對台灣立場的言論上。

在四位領導人合影留念後,CNN記者戴蒙德(Jeremy Diamond)提問「總統先生,請問對台灣的戰略模糊政策已經結束了嗎?」(Mr. President, is the policy of strategic ambiguity towards Taiwan dead?)。

拜登當下回應稱「不」(No),戴蒙德接著問道「能解釋一下嗎?」(Could you explain?),不過拜登仍重複回答「不」(No),隨後另一名記者問拜登是否會在台灣遭到襲擊時出兵,拜登則對此回應說「政策根本沒有改變,我在發表聲明時就說過了」(The policy has not changed at all and I stated that when I made my statement)。

拜登23日表示「如果中國襲擊台灣這個自治的民主島嶼,美國便將進行軍事干預」,這似乎改變華盛頓當局傳統上對台灣模糊的戰略態度,不過白宮立即否認並重申「實際上並沒有反映政策的任何變化」。