記者提問拜登急澄清：對台灣「戰略模糊」政策並未改變

美國總統拜登先前「如果中國襲擊台灣、華盛頓當局將進行軍事干預」的說法引發外界討論，不過白宮隨即否認，拜登24日在接受記者提問時則改口稱「對台灣的『戰略模糊』政策併改變」。（Getty Images）

美國總統拜登 （Joe Biden）先前「如果中國襲擊台灣、華盛頓當局將進行軍事干預」的說法引發外界討論，不過白宮 隨即否認，拜登24日在接受記者提問時則改口稱「對台灣的『戰略模糊』政策並未改變」。

CNN報導，美國、日本、印度和澳洲 4國領袖24日上午於東京召開「四方安全對話」（QUAD），會後向媒體宣布將開辦「QUAD獎學金」（Quad Fellowship），不過記者顯然將重點放在先前拜登對台灣立場的言論上。

在四位領導人合影留念後，CNN記者戴蒙德（Jeremy Diamond）提問「總統先生，請問對台灣的戰略模糊政策已經結束了嗎？」（Mr. President, is the policy of strategic ambiguity towards Taiwan dead？）。

拜登當下回應稱「不」（No），戴蒙德接著問道「能解釋一下嗎？」（Could you explain？），不過拜登仍重複回答「不」（No），隨後另一名記者問拜登是否會在台灣遭到襲擊時出兵，拜登則對此回應說「政策根本沒有改變，我在發表聲明時就說過了」（The policy has not changed at all and I stated that when I made my statement）。

拜登23日表示「如果中國襲擊台灣這個自治的民主島嶼，美國便將進行軍事干預」，這似乎改變華盛頓當局傳統上對台灣模糊的戰略態度，不過白宮立即否認並重申「實際上並沒有反映政策的任何變化」。