戴琪：是否取消中國商品加徵關稅 須考量戰略性

美國貿易代表戴琪。（美聯社）

美國貿易代表戴琪 24日表示，在決定是否取消對中國商品所加徵的關稅 時，必須做「戰略性」思考。昨天美國總統拜登 曾提及，隨著消費者物價飆升，他將重新評估川普時代對中國商品課徵的關稅。

戴琪今天接受彭博電視的訪談，她說：「美國在關稅和對中國關係的各方面，都必須具備戰略性。調整美中經貿關係時，要留意如何進行才有效率。」

戴琪沒有說行政團隊是否將取消關稅，也沒有提出相關決策的時間表。

她表示，「就如何解決我們的短期經濟需求而言，所有選項都未排除。但重新調整關稅問題時，我們必須看美國的中長期需求。」

拜登周一表示，他正在考慮取消部分對中國的關稅，並將在結束亞洲之行回到美國後，與財政部長葉倫討論。受到拜登此一談話激勵，離岸人民幣23日一度上漲0.7%，觸及5月5日以來最高水準。

戴琪本月稍早就曾強調，雖然減輕中國商品關稅，是因應美國40年來最熾熱通膨的選項之一，但應在更廣泛的經濟政策背景下研究此環節。她駁斥了彼得森國際經濟研究所3月份一項研究的論點，該研究指出，如果取消包括針對中國商品在內的一系列關稅，可將美國通貨膨脹率降低1.3個百分點。

戴琪的談話與葉倫形成鮮明對比。葉倫上個月暗示，美國願意削減川普時代對於中國商品加徵的關稅，以幫助減輕美國人的負擔。葉倫傾向較關切這些關稅對美國消費者帶來的成本，而戴琪則著重關稅在談判桌上的籌碼運用。

彭博新聞指出，拜登政府本月稍早，在加稅措施7月到期之前，開始了檢討中國商品關稅的第一步。逾3000億美元的中國商品，在川普總統時代被加徵的關稅。