我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

搶進跌深個股 道指大漲618點

「捍衛戰士2」阿湯哥飛行夾克 再現中華民國國旗

對侵烏難苟同 俄駐聯合國外交官辭職

中央社日內瓦23日綜合外電報導
俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表團外交官龐達瑞夫離職，因為不認同俄軍入侵烏克蘭。(美聯社)
俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處代表團外交官龐達瑞夫離職，因為不認同俄軍入侵烏克蘭。(美聯社)

俄羅斯聯合國日內瓦辦事處代表團外交官龐達瑞夫（Boris Bondarev）今天表示，他已離職，因為他不認同俄軍入侵烏克蘭。這是俄國官員罕有、因烏克蘭戰事而採取的政治辭職行為。

龐達瑞夫在領英（LinkedIn）個人檔案中自稱是俄羅斯駐聯合國代表團的軍備管制顧問，路透和英國廣播公司（BBC）報導，他表示，「我如同平日周一早上一般地前往代表團，遞出辭呈然後離去」。

「我幾年前就開始有這個念頭，直到目睹這場災難的嚴重性，才下定決心這麼做。」他所稱災難指的是俄軍2月24日展開的侵烏行動。

他說，他曾向代表團高層官員多次表達對侵烏戰事的憂心，「但他們要我閉嘴，以免招致後果」。

他在領英網頁宣布辭職並寫道：「我讀書學習做個外交官，也擔任了20年外交官，（俄羅斯外交）部裡成了我的家和家人，但我現在根本無法再共同承擔這種血腥、愚蠢和絕對沒有必要的恥辱。」

他並寫道：「發動這場戰爭的人只想要一個東西，那就是永遠掌權。為此，他們不惜犧牲再多人命，現已有成千上萬俄羅斯人和烏克蘭人因此送命。」

龐達瑞夫表示，他並不認為別人會跟進辭職，「我恐怕是唯一這麼做的人」。

俄羅斯 烏克蘭 聯合國

上一則

防長奧斯丁：對台灣政策沒有改變

下一則

季辛吉：華府和北京應避免將台灣置於雙邊關係的中心

延伸閱讀

俄侵烏等衝突影響 全球逾1億人流離失所

俄侵烏等衝突影響 全球逾1億人流離失所
王毅：拒絕任何軍事集團和陣營對抗引入亞太

王毅：拒絕任何軍事集團和陣營對抗引入亞太
不願為停火棄領土 烏克蘭：讓步會讓俄軍發動更大攻勢

不願為停火棄領土 烏克蘭：讓步會讓俄軍發動更大攻勢
猴痘可能感染任何人 聯合國籲別污名化非洲人、同性戀

猴痘可能感染任何人 聯合國籲別污名化非洲人、同性戀

熱門新聞

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

2022-05-16 17:24
圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

2022-05-17 11:14
南加台灣教會槍擊案嫌犯周文偉犯案前書寫七冊以「滅獨」為名的日記及隨身碟，本報洛杉磯社收到後，決定交由警方處理。(洛杉磯記者／攝影)

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

2022-05-18 10:04
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

2022-05-16 19:01
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
加州一處台語教會發生槍擊案，造成一死五傷，事發時牧師與會友、牧師娘共同制服槍手，畫面經由台灣的長老教會系統流出。（圖／長老教會會友群組）

加州教會槍案 教友合力制服槍手 現場照片曝光

2022-05-16 19:26

超人氣

更多 >
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫

科州婦2次手術要30萬 法官打消：醫療收費愈來愈浮濫
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足

澳洲華裔新外長黃英賢 批判中國力道十足