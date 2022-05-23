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被問「願意保衛台灣？」 拜登：是，這是我們的承諾

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被問「願意保衛台灣？」 拜登：是，這是我們的承諾

編譯田思怡、劉忠勇／即時報導
美國總統拜登（左）和日本首相岸田文雄23日在東京舉行會談後召開記者會。（路透）
美國總統拜登（左）和日本首相岸田文雄23日在東京舉行會談後召開記者會。（路透）

13國將加入印太經濟架構 考慮解除對中國關稅

美國總統拜登日本首相岸田文雄23日在東京舉行會談後召開記者會，拜登表示，有13國將加入印太經濟架構（IPEF)，包括印度。拜登也表示，考慮解除對中國報復性關稅。

拜登並宣布，明年七國集團（G7）峰會將在岸田文雄的家鄉廣島舉辦。而被問到美國是否願意保衛台灣時，拜登回答「是」。

拜登支持日本成為安理會常任理事國

NHK稍早報導，拜登支持日本申請成為聯合國安理會常任理事國。

拜登23日將在東京啟動印太經濟架構，並公布參與國家名單。美國白宮國安顧問蘇利文22日已證實，台灣未被納入IPEF。

白宮表示，印太經濟架構將有助於美國與亞洲經濟體在供應鏈、潔淨能源、數位貿易、反貪等方面更密切合作。細節還需要與參與國協商，拜登政府還無法說明此架構如何能達成協助美國勞工與企業，同時符合全球需求的目標。

由於此架構不太可能包含有約束力的承諾和印太地區渴望的美國市場准入，因此亞洲國家和貿易專家反應冷淡。親自出席啟動儀式的包括拜登、日本首相岸田文雄和印度總理莫迪，其他領袖則線上參與。

此外，當記者問到美國是否願意保衛台灣時，拜登回答「是」，他願意以武力保衛台灣，美國將與其他國家一起確保中國不會武力犯台。

拜登表示，如果中國侵台，美國將以武力回應，「這是我們的承諾」。他還說，中國軍機靠近台灣是在冒險。

岸田在記者會上表示，兩岸問題必須和平解決，應施壓中國大陸遵守國際規範。

岸田表示，日本仍希望美國重返跨太平洋夥伴協定（TPP）。

拜登 岸田文雄 日本

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