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美智庫：中國砸4070億美元補貼重點產業 力道遠超美日

編譯洪啟原／綜合報導
CSIS研究顯示，中國對本地企業的資金支持超過年度軍事支出。（路透）
CSIS研究顯示，中國對本地企業的資金支持超過年度軍事支出。（路透）

最新研究顯示，中國以國家可調度的資金、優惠利率貸款及其他政府補助方式來扶植重點產業，規模遠超過美國和日本在內的主要經濟體，這種傾國家之力來支持產業的政策，勢必引發尤其美國在內的國際爭議。

根據華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）預定23日發布的研究，中國2019年對本地企業的資金支持，至少相當於國內生產毛額（GDP）的1.73%，且這個趨勢正變本加厲。若以美元計算，這筆資金已超過2480億美元，超過中國估計付出的軍事支出，若按調整過各國不同成本的匯率計算，這筆資金相當於4070億美元。

中國對本地企業的資助，不論以對GDP占比或換算成美元來看，都明顯高於其他七個經濟體，即南韓、法國、德國、日本、台灣、美國以及巴西。據研究，美國資助產業的GDP占比為0.39%，南韓為0.67%。

其中一位報告撰文者、CSIS中國經濟專家甘迺迪（Scott Kennedy）說：「中國是個龐大的異數，這個國家砸重金在產業政策上，且比其他任何國家運用更多辦法在這類支出。」

研究中國的分析師表示，北京當局披露的企業補助資訊其實曖昧不明，且推動的產業政策牽涉頗具爭議的一些議題，例如中央集權的經濟模式。

去年底以來，拜登政府一直尋求協商北京當局利用補貼來拉抬中國業者在海外競爭力的做法。CSIC這項研究已進行多月，已在華府引發議論，也成為美國考慮是否引用貿易法301條款對中國補貼行為啟動最新調查的依據。 

北京 華府 南韓

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