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拜登亞洲行 學者預期美日整合遏阻中國 更重視台海

拜登亞洲行 學者預期美日整合遏阻中國 更重視台海

記者張加／台北報導
拜登總統亞洲行，聚焦印太區域安全，而台海是重要一部分，學者預期美日領袖峰會後，對台海情勢的表述將更為清晰。(美聯社)
拜登總統亞洲行，聚焦印太區域安全，而台海是重要一部分，學者預期美日領袖峰會後，對台海情勢的表述將更為清晰。(美聯社)

拜登總統亞洲行，聚焦印太區域安全，而台海是重要一部分，學者預期美日領袖峰會後，對台海情勢的表述將更為清晰。

台灣國策研究院執行長、中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁認為，可預期美日峰會應有三重點：一，美日將對台海情勢做更清晰表述；二，美日如何聯合嚇阻中國；三，印太經濟架構（IPEF）。

拜登今從南韓飛抵日本，明會晤日本首相岸田文雄，之後宣布啟動印太經濟架構，參與「四方安全對話」（Quad），即將接任澳洲總理的艾班尼斯也將出席。郭育仁分析，艾班尼斯應會一方面維持Quad、「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）等機制，另方面想辦法與北京恢復對話與談判。

對於拜登與南韓總統尹錫悅21日會晤，聯合聲明重申維護台海和平穩定的重要性，台灣智庫副執行長董思齊認為，台海議題是美方希望納入聯合聲明之中，顯示美國希望帶動區域國家維護印太和平，台海是重要一部分。董思齊說，美韓將著重於經濟、安全領域合作，可預期台韓將來也會有更多合作機會。

台立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委江啟臣指出，拜登政府為全面性的亞太布局，會設法用美國的力量串連日韓、台韓，才能加大與中國競爭的勢力；對美國而言，若台韓可加強實質的安全關係，應會對美國在亞太的安全布局較有幫助。

不過，尹錫悅10日就職典禮，韓方未正式邀請台灣出席，台方以往慣例由立委組團，這次卻未組團，引發討論；江啟臣透露，近期有美國官員向他關心此事，表達希望強化台韓關係。

外交部日前稱，未派團是因為立委考量疫情所以婉拒，但外委會多名朝野立委表示沒被徵詢。江啟臣認為，若外交部、立法院重視台韓關係，應詢問各黨團、立院外委會成員意願，但外交部與立法院的處理方式使雙方錯失良好的交流機會，凸顯其對台韓關係不夠積極。

拜登 江啟臣 南韓

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