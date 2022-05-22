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美西碼頭工人談判 美東工會聲援…不尋常

拜登亞洲行 學者預期美日整合遏阻中國 更重視台海

拜登訪韓結束 現代汽車加碼投資美國廠

編譯陳韋廷／綜合報導
拜登總統(右)訪韓發表演說，後方為現代汽車集團董事長鄭義宣。(美聯社)
拜登總統(右)訪韓發表演說，後方為現代汽車集團董事長鄭義宣。(美聯社)

拜登總統22日結束南韓訪問，動身赴日本前對記者說，並不擔心北韓可能再度核試。記者問他是否有什麼訊息要告訴北韓領導人金正恩，拜登簡短回應，「哈囉。就這樣。」

法新社報導，拜登的簡短問候，凸顯他的政府對於跟平壤對話抱持開放態度，即使美國希望加強與南韓的聯合軍演。不過，和積極尋求與北韓舉行峰會的前總統川普相比，拜登的態度頗有不同。

拜登表示，他在本次亞洲行期間「不擔心」北韓再度進行核試，「我們對北韓的任何舉動都做好了準備」。

拜登21日會晤剛上任的南韓總統尹錫悅，兩人稱考量北韓「不斷演變的威脅」，他們同意考慮擴大聯合軍演的「範圍與規模」。

北韓今年進行一系列飛彈試射。衛星圖像也顯示，北韓可能將進行核試爆，若果真試爆將是近5年來首次。

在結束訪韓行前，拜登22日上午與南韓現代汽車集團會長鄭義宣會面，鄭義宣宣布加碼投資美國50億美元，與之前宣布投資建廠的金額，合計105億美元。

現在汽車將在喬治亞州斥資55億美元建設1座電動車和電池工廠，還將在無人車所需的人工智慧等技術領域加碼投資50億美元。

北韓 拜登 南韓

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