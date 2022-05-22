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俄轟炸頓巴斯 烏克蘭在世界經濟論壇拚外交反擊

中央社基輔/莫斯科22日綜合外電報導
在達沃斯，人們看著標記死亡人數的烏克蘭地圖。(美聯社)
在達沃斯，人們看著標記死亡人數的烏克蘭地圖。(美聯社)

俄羅斯部隊今天持續轟炸烏克蘭前線城市，試圖強化軍隊氣勢；基輔（Kyiv）政府則鎖定全球政商菁英雲集的瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）發動外交反擊。

烏克蘭官員表示，俄軍以砲彈和飛彈空襲北部的哈爾科夫（Kharkiv），以及南部的尼古拉耶夫（Mykolaiv）和札波羅熱（Zaporizhzhia）；東部頓巴斯地區（Donbas）戰線則有8名平民死亡。

俄國部隊侵略烏克蘭3個月後，現正聚焦穩住和擴大在頓巴斯區和烏克蘭南部沿岸的戰果。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）今天表示，在頓巴斯區，俄軍空射飛彈擊中3個指揮所、13個烏克蘭部隊與軍事裝備集結的區域，以及4個彈藥庫。

科納申科夫還說，在烏克蘭南部尼古拉耶夫州，俄國火箭擊中一個機動式反無人機系統，地點在尼古拉耶夫市東北方約100公里的哈尼夫卡（Hannivka）聚落附近。

科納申科夫稱，自莫斯科2月24日對烏克蘭發起「特殊軍事行動」後，俄國已摧毀烏方174架飛機、125架直升機、977台無人空中載具、317套防空飛彈系統、3198輛戰車和其他裝甲戰鬥車，以及408個多管火箭發射器。

與此同時，基輔則試圖集結各國的支持與接收西方的武器補給，不過歐洲聯盟（EU）強權目前難以就擴大制裁俄國能源取得共識。

集結全球政商菁英的世界經濟論壇今天起至26日在瑞士山間渡假聖地達沃斯進行，烏克蘭危機是今年會議的核心議題。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計明天傍晚與代表們進行視訊會議，為達沃斯烏克蘭之家（Ukraine House Davos）揭幕，這是一個為基輔及其國際支持者設立的論壇。

達沃斯主辦單位3月已切斷與俄國企業和官員的關係，並宣布不歡迎任何被國際制裁的人。

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