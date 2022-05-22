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美俄相互退席抗議 APEC未發聯合聲明

編譯林聰毅／綜合外電
由於成員間存在分歧，在泰國舉行的亞太經合會（APEC）貿易部長會議，未能依照往常慣例發表聯合聲明。（路透）
由於成員間存在分歧，在泰國舉行的亞太經合會（APEC）貿易部長會議，未能依照往常慣例發表聯合聲明。（路透）

在美國和俄羅斯代表相互在對方發表談話時退席後，亞太經濟合作會議（APEC）的貿易部長會議未能依照慣例發表聯合聲明。

泰國商務部長朱林（Jurin Laksanawisit）22日在聲明中表示，由於集團內部存在分歧，這個由21個成員國組成的集團未能發表聯合公報。 他說，成員經濟體授權泰國發表主席聲明。

共同社21日報導，在俄國經濟發展部長芮什特尼科夫發表講話時，美國、日本、加拿大、澳洲和紐西蘭的官員立即退場。 另據塔斯社報導，俄國代表團當天稍晚也抵制一名美國官員的演講。美國代表團的團長為貿易代表戴琪。

朱林21日表達希望會議在討論關鍵貿易問題方面仍能取得進展，並可能發表聯合聲明。 但他22日表示，在某些部分的分歧意味著必須擱置聯合聲明。

塔斯社引述芮什特尼科夫的談話報導，俄羅斯認為，一些APEC成員試圖將這場活動政治化，是缺乏共識和聯合聲明的主因。

朱林表示，身為11月APEC峰會主席兼東道主的泰國，將在與成員協商後，以文件形式發表聲明。

朱林說，APEC成員一致認為，有必要推動該集團轉型成為所謂的亞太自由貿易區（FTAAP），也成立了一個工作組，以促進會員之間在人員、商品和服務等方面做更好的聯繫。

APEC 泰國 俄羅斯

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