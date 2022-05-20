一中政策vs.一中原則 國務院發言人批中扭曲美國政策

美國國務院發言人普萊斯20日晚間推文重申美國的「一個中國」政策與中華人民共和國的「一個中國」原則不同。取材自推特

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）20日晚間推文表示，「中華人民共和國持續公開扭曲美國政策，美國不認同中華人民共和國的『一個中國』原則；我們依然致力於長期、獲兩黨支持的『一個中國』政策，亦即基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證。」

美國政府經常重申一中政策 ，較少談到中國的一中原則 ；不過普萊斯已是本月第二位出面強調兩者差異的拜登政府發言人。

五角大廈發言人柯比（John Kirby）6日透過例行記者會，向媒體強調，國防部 長奧斯丁（Lloyd Austin）與中國國防部長魏鳳和通話時「並未說美國堅持一中原則」。

柯比去年10月表示，國防部長期遵守「一中政策」，與北京主張中國共產黨擁有台灣主權的一中原則有所不同，美國不對台灣主權採取立場；國防部持續支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題，美國對台支持堅若磐石，有助維護兩岸和區域的和平穩定。

包含中國外交部發言人趙立堅和中國官媒環球時報，近日都將「一中原則」套用至美國政府；趙立堅19日在例行記者會表示，「美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，停止借世衛大會炒作涉台問題。」

環球時報旗下的環球網則將普萊斯重申美國的一中政策，直接寫為「普萊斯重申：美國堅持一中原則，不支持台獨」。