拜登訪亞洲 中國在南海軍演 北韓也可能再試爆核武

20日拜登總統訪問亞洲首日，專家預測北韓可能試射核子導彈。(美聯社)

拜登 總統20日展開為期六天的亞洲行程，首站抵達南韓並參觀三星半導體工廠，凸顯拜登急於解決晶片 在美短缺的危機，之後將前往日本；拜登此行對中國和北韓 的用意昭然若揭，中國隨即在南海展開軍事演習，專家也預測北韓可能擺態，有意三年來首次試爆核武。

儘管拜登此行的焦點著重於經濟，拜登抵達南韓前，中國當局即宣布在南海進行軍演，預計23日結束；而拜登將在24日於東京與四方安全對話(Quad)成員國─澳洲、印度和日本的領袖會晤，時機耐人尋味。

四方安全對話為美國在印太地區的戰略機制，近來成員國皆對中國軍事能力的崛起感到憂慮；中國也將該組織視為阻礙政治和經濟發展的絆腳石，還想挫敗中國對台灣的恫嚇。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)資深駐外記者伊莉莎白·帕默(Elizabeth Palmer)19日報導，北韓雖受苦於新冠疫情大爆發，但不忘大搞「核武邊緣政策」；智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)專家博穆德茲(Joe Bermudez)指出，北韓會擺姿態，最快可在本月底進行三年以來首次核武測試。

就算不試爆核武，北韓也會再發射一枚長程彈道飛彈；帕默稱這些長程導彈都是設計用來搭載核彈頭，有些飛彈射程甚至可抵達美國本土。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)形容拜登此行「踏上亞洲，確實有風險，碰到一定程度的挑釁」，但他也說：「我們已掌握對策；不只與盟友，我們也與中國溝通。」

全球逾75%的晶片來自亞洲，新冠疫情重創全球晶片供應，導致汽車、廚具和其他需要晶片的商品無法順利生產；拜登參訪三星工廠的目的是提升晶片供應，緩解全美近來的通膨之苦，他說：「這些小小的晶片，對我們推動下個世代科技發展卻是關鍵」。

據美國半導體協會統計，全球晶片市場24%為中國製造，其次為台灣的21%，南韓和日本分別為19%和13%；因此中國意圖侵略台灣，可能威脅到台灣高端晶片的供應，那些晶片對美國武器和消費商品生產都很重要。