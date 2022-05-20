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美公布印太經濟架構前夕 戴琪再提對中競爭

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美公布印太經濟架構前夕 戴琪再提對中競爭

記者張文馨／華盛頓報導
美國貿易代表戴琪。美聯社
美國貿易代表戴琪。美聯社

美國貿易代表（USTR）戴琪（Katherine Tai）20日表示，美國在亞洲高度關注與中國的競爭，美國總統拜登即將在日本宣布的印太經濟架構（IPEF），被視為能有效應對北京日益增加的影響力。

針對是否要削減對中國的關稅以緩和美國國內通膨壓力，戴琪表示，應通盤考量，確保不會使美國陷入更脆弱的境地。

戴琪在曼谷參加亞太經濟合作會議（APEC）部長會議，並接受美聯社專訪；她下一站將前往日本與拜登會合，23日參加美日領導人共同宣布IPEF的活動。

戴琪說，IPEF代表美國身為區域國家盟友的長久承諾，是強健而完整的經濟與投資模式，包含供應鏈穩定、潔淨能源、脫碳、稅務和反貪腐等議題，將可增加更多機會。

IPEF將不包含美國市場准入承諾，令部分印太國家卻步，戴琪表示，「我們不會讓整個討論和磋商圍繞在關稅自由化，但通俗地說，當談到市場准入和市場機會時，這絕對是我們對話的一部分。」

拜登政府定調中國為「美國本世紀面臨的最大地緣政治考驗」，對中關係是「該競爭時要競爭，可合作時合作，如果一定要敵對就敵對」，目標為「勝過」中國；拜登政府提出IPEF構想，讓人聯想為對中競爭的一環。

戴琪說，美國在亞洲「非常非常關注」與中國的競爭，IPEF被認為能有效應對日益增加的中國影響力。

戴琪表示，美國主張的經濟往來是以美國價值為基礎，意即開放、基於美國市場、經濟和社會，「這與中國在區域的做法截然不同。」

戴琪就任貿易代表以來負責檢視對陸貿易政策，至今沒取消川普時代加徵的關稅，她也從未鬆口；近日美國受通膨影響，財政部長葉倫（Janet Yellen）主張調降對陸關稅以降低美企負擔，和戴琪意見相左，全案待拜登拍板。

戴琪說，關稅是經濟政策工具箱中的一樣，應與其他許多工具通盤考量。

戴琪表示，最重要的是確保中期戰略調整能實現，而且沒有任何短期作為會破壞更遠大的目標；不應為了擺脫現在的痛苦階段，將美國置於比現在更脆弱的位置。

戴琪 拜登 關稅

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