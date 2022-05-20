拜登抵達南韓前 特勤局先遣幹員酒醉鬧事遭停職

圖為總統拜登(右)在南韓總統尹錫悅(左)陪同下前往三星電子平澤園區參訪。美聯社

拜登 總統上任後首趟亞洲之行，20日到達第一站南韓 。福斯新聞網(Fox News)20日報導，就在拜登一行抵達之前，兩名美國特勤局(Secret Service)先遣幹員因為酒醉鬧事而遭停職，被下令立即返回華府 接受進一步懲處。

報導當中並未公布兩名特勤局人員的姓名。兩名幹員並非拜登亞洲之行的訪問團隨扈，前往南韓是配合拜登出訪行程的事前規畫。

福斯新聞網報導指出，知情人士表示，拜登訪問團抵達南韓之前，兩名在非值勤時間酒醉鬧事的特勤局幹員，就已經在返回美國的途中。

知情人士表示，兩名特勤局幹員回到華府之後將接受懲處。

根據報導，兩名特勤局幹員是在非上班時間喝醉酒之後鬧事，其中一人與一名南韓計程車司機爆發肢體衝突。南韓當局接獲酒罪鬧事通報後，派員前往現場排除糾紛，並研究是否提出刑事起訴。

消息人士說，其中一名特勤局幹員接受南韓主管機關問話，但沒有遭到起訴。

美國特勤局發言人古利耶米(Anthony Guglielmi)對福斯新聞網表示，特勤局已經獲知兩名探員在非值勤時間鬧事的事件，類似行為恐將構成觸犯規定。

古利耶米說：「我們對於所有人員都訂有非常嚴格的作業程序與規定，我們是以最高級的專業標準做為自我要求。」

他表示，兩名人員目前都遭到停職處分，拜登訪問行程並未受到任何影響。