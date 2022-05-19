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馬斯克改挺共和黨 但不當金主 白宮：最不挺勞工的富翁

記者胡玉立／綜合報導
在宣布收購推特後一再批評拜登總統的億萬富豪馬斯克表示，他已從挺民主黨改挺共和黨，但無意當共和黨的金主。(歐新社)
在宣布收購推特後一再批評拜登總統的億萬富豪馬斯克表示，他已從挺民主黨改挺共和黨，但無意當共和黨的金主。(歐新社)

世界首富、特斯拉(Tesla)及SpaceX執行長馬斯克(Elon Musk)最近批評拜登總統「建樹無多」，以致從前票投前總統歐巴馬等民主黨領袖的他打算改投共和黨；白宮發言人則回敬說，拜登任內就業機會大增、經濟成長出色，「最不挺勞工的億萬富翁」馬斯克卻不時找機會詆毀最挺工會、勞工的拜登總統。

但由藍轉紅的馬斯克指出，目前自己沒有計畫資助共和黨超級政治行動委員會(Super PAC)、也沒打算資助任何在2024年大選反對總統拜登的人。

馬斯克是公開與拜登及其政府發生爭執的商界領袖之一；他2月曾抱怨拜登「在每個轉折點都明顯忽視特斯拉」；他最近受訪更批評拜登政府似乎沒有太多成就、「被工會綁架太多」，相形之下川普政府官員「很有效地完成工作」。白宮發言人葛溫(Michael Gwin)透過福斯新聞反擊馬斯克說，一位「反勞工的億萬富翁」時不時找機會「追咬現代史上最親工會和工人的總統，對此我們並不感到驚訝」。

「富比世」（Forbes）雜誌稱世界首富馬斯克淨資產逾2180億元；全國廣播公司商業頻道(CNBC)問及馬斯克是否打算創建競選基金，以在總統大選中打敗拜登時，他說：「我沒有創建超級PAC的計畫」，至於11月期中選舉「也沒有超級PAC的想法」。

CNBC指出，雖然馬斯克未具名充當共和黨金主，但他可透過匿名資助501(c)(4) 等非營利組織，在期中選舉和2024年大選打擊拜登政策；這類型團體毋需公開披露捐助者。

馬斯克曾表示他「寧願置身政治之外」，但他的競選捐款、公司遊說行動以及向數以百萬計粉絲發布的推文顯示，實際情況「恰恰相反」。

馬斯克過去的政治捐款是在民主黨和共和黨之間均分；但聯邦選舉委員會紀錄顯示，他最近一次捐款是去年捐給共和黨全國委員會(Republican National Committee)。

一些策士表示，馬斯克不願明確資助超級PAC，共和黨不能依賴他在今年和2024年大選中的支持；一位共和黨策士指馬斯克「靠不住」， 「今天他支持你，誰知道明天會不會變卦？」

馬斯克 拜登 共和黨

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