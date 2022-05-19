無緣IPEF？ 蕭美琴：與美方持續討論有意義參與模式

中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

總統拜登 出訪亞洲，中華民國駐美代表蕭美琴19日表示，持續與美方溝通尋找讓台灣有意義參與印太經濟架構（IPEF）的模式，此外，蕭美琴也說，台灣有意與美日印澳四方安全對話（Quad）成員合作，推動全球衛生與疫苗 、人工智慧、太空 技術與科學等議題。

拜登將在東京和日本首相岸田文雄共同宣布IPEF，美方預告，屆時會有亞洲國家領導人視訊與會。

這是拜登政府推動的首個區域經濟架構，台灣已爭取多時，美方迄今未公開點頭同意；蕭美琴在雙橡園答覆媒體詢問表示，台灣目前並未受邀出席宣布儀式。

蕭美琴表示，感謝許多美國國會議員致函拜登政府，表達納台灣入IPEF的重要性，國務卿布林肯（Antony Blinken）在國會作證也說，不會排除台灣；台美持續密集溝通，相信會找到適當的有意義參與方式，狀況還在發展中。

拜登亞洲行的另一重要活動為參加在東京舉行的Quad領導人峰會，南韓總統尹錫悅日前表達參與Quad的意願，美國政治新聞Politico報導，美國樂見日韓拉近距離。

塔夫茨大學（Tufts University）弗萊徹法律外交學院（Fletcher School of Law and Diplomacy）的韓國專家李晟允對Politico分析，尹錫悅為迎合拜登，會表態願加入Quad，也會在台海和南海議題上支持美國，或許還會向烏克蘭提供軍事與人道援助。

Politico報導，台灣正密切關注南韓動態。

蕭美琴接受Politico訪問表示，台灣也已經表達投入Quad正在合作議題的意願，例如全球衛生與疫苗、人工智慧、太空技術與科學等；台灣了解Quad現階段運作僅限現有成員（美國、日本、印度和澳洲），但台灣仍歡迎任何能與Quad成員合作的機會。