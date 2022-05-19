拜登亞洲行之前 中國宣布即日起在南海進行軍事訓練

拜登總統即將啟程訪問亞洲。（美聯社）

拜登 總統啟程展開他上任後首次亞洲行之前，中國海南海事局宣布，自5月19日18時至5月23日18時，將在南海進行軍事訓練。根據海南海事局發布訊息，這次演習區域位在海南島的東南方水域。

拜登五天亞洲行將訪問韓國和日本 ，分別與韓國總統尹錫悅及日本首相岸田文雄會面，並將在東京主持由美國、日本、印度和澳洲組成的「四邊機制」會議。

美國之音稱，拜登這次亞洲行大部分時間預計會討論中國問題。他將在中國問題上努力安撫盟友，減少他們對美國向亞洲地區作出的長期承諾抱有的疑慮。

➤➤➤是否該為拜登準備「禮物」? 南韓財閥陷入苦惱

在拜登展開亞洲行之前，18日，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 與白宮國家安全顧問蘇利文通電話，中國國務委員兼外長王毅與日本外相林芳正舉行視訊會晤，兩人分別對美日提出警告。

楊潔篪告訴蘇利文，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題。如美方執意打「台灣牌」，在錯誤道路上越走越遠，中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益。楊潔篪並稱，「我們說到做到」。

➤➤➤楊潔篪與蘇利文通話 批美打「台灣牌」把局勢引入險地

王毅則告訴林芳正，近期日方在台灣等涉及中國核心利益和重大關切的問題上消極動向凸顯，一些政治勢力無端抹黑攻擊中國，嚴重損害雙方互信，動搖兩國關係根基。他要求日方應恪守迄今做出的承諾，遵守兩國間基本信義，不讓試圖破壞中日關係的勢力坐大。

環球時報前總編輯胡錫進指出，拜登將在日本參加美日印澳四方峰會，並宣布成立新的「印太經濟框架」，加強孤立中國。拉亞太盟友共同在台海問題上威懾中國，也是拜登此訪的突出目標之一。

胡錫進稱，美國顯然在為它與中國升級對抗，尤其是圍繞台灣問題攤牌做準備，美國的終極目的是要壓垮中國的發展。但他強調，中國保持強勁的發展比什麽都重要，這才是最終拆解美國扼華戰略、制住美國霸權最有效的戰略「絕招」。