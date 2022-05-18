楊潔篪與蘇利文通話 批美打「台灣牌」把局勢引入險地

楊潔篪同美國總統國家安全事務助理蘇利文18日通電話。圖為2021年10月6日兩人在瑞士蘇黎世會晤。（新華社資料照）

中美關係持續緊張，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪 18日應約同美國總統國家安全事務助理蘇利文 通電話。楊潔篪警告蘇利文說，如美方執意打台灣牌，在錯誤道路上越走越遠，必將把局勢引向危險境地。

新華社報導，楊潔篪強調，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題。美方多次明確表示奉行一個中國政策，不支持台灣獨立。但近來美方在台灣問題上的實際行動與表態大相徑庭。如美方執意打「台灣牌」，在錯誤道路上越走越遠，必將把局勢引向危險境地。

「我們敦促美方認清形勢，嚴守承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，我們說到做到」。

楊潔篪指出，求和平、謀合作、促發展是亞太地區的大勢，是民心所向。中國秉持親誠惠容理念，與周邊國家一向友好相處、互利共贏、命運與共。任何出於一己私利損害亞太地區各國根本和長遠利益的行為，都註定走不遠也行不通。任何拉幫結派、搞分裂對抗的企圖都不可能得逞。

楊潔篪說，習近平主席同拜登 總統就中美關係達成重要共識，雙方要切實落實好。近期，雙方在兩軍、氣變、衛生、農業等領域開展了一些對話，這是有益的，對話勢頭應保持下去。同時必須指出的是，一段時間以來，美方採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行，中方對此堅決反對並予以有力應對。美方應當言行一致，將相關承諾落實到具體政策和行動中去，與中方相向而行，妥善管控分歧，多做建設性的事，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

新華社報導稱，雙方還就烏克蘭、朝鮮半島局勢等國際地區問題交換了意見。但並未有蘇利文的相關說法。