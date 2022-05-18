我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國足協歷史性協議 男女「同工同酬」世界杯獎金對分

追悼南加台灣教會槍案：捨命救人的鄭達志醫師故事

葉倫證實敦促拜登取消對中國關稅 助減緩通膨壓力

編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長葉倫。(路透)
美國財政部長葉倫。(路透)

美國財政部長葉倫18日證實，她在拜登政府內部主張取消對中國進口商品徵收的一些關稅，這些關稅「不是非常具有戰略意義」，但正在損害美國消費者和企業的利益。

路透報導，葉倫在七國集團（G7）財長和央行總裁會議前舉行的記者會上表示，內部正在討論有關美國前總統川普針對數千億美元中國貨物徵收「301條款」懲罰關稅的議題。

葉倫說：「依我看來，其中一些關稅顯然對消費者和企業造成更大的傷害，在解決我們與中國大陸之間的實際問題方面不太具有戰略意義」。她指的問題是不公平的貿易做法、國安議題或供應鏈脆弱性。

路透周二援引消息人士的話報導，美國總統拜登的幕僚對於是否應削減大陸進口品關稅存在巨大分歧，在政府努力對抗通膨之際，拜登將不得不解決這場內部激辯。

消息人士說，葉倫等官員希望大幅削減這些關稅，而美國貿易代表戴琪則希望暫時維持關稅，以便發展出更廣泛的對陸貿易戰略，保護美國就業並因應中國大陸在全球市場中的行為。後者的做法甚至可能包含徵收新的戰略性關稅。

許多被徵收高達25%懲罰性關稅的商品，與川普政府針對中國濫用美國技術和智慧財產權的301條款調查的目的幾乎沒有關係。在中國對川普最初幾輪關稅進行報復後，美國對從自行車到服裝等中國大陸消費品徵收關稅。

葉倫曾表示，削減關稅可能有助於緩解通膨，但不太可能成為改變通盤局面的因素。

葉倫說：「所以我認為這不僅是因為通膨，還因為消費者和企業將因削減關稅受惠，但我們正在進行這些討論。」她表示她尊重在關稅政策辯論中聽到的意見，「有各種合理的擔憂。我們真的還沒有解決這個問題、就關稅的方向達成協議」。

關稅 葉倫 拜登

上一則

追悼南加台灣教會槍案：捨命救人的鄭達志醫師故事

下一則

拜登動用緊急權力 下令提高嬰兒奶粉供應、軍機運送

延伸閱讀

白宮：拜登女兒艾許麗確診 未與總統夫婦密切接觸

白宮：拜登女兒艾許麗確診 未與總統夫婦密切接觸
拜登亞洲行前 美中外交高層通話

拜登亞洲行前 美中外交高層通話
拜登訪韓期間 北韓核試機率較低 洲際飛彈機率高

拜登訪韓期間 北韓核試機率較低 洲際飛彈機率高
降中國關稅抗通膨？葉倫、戴琪不同調 待拜登決定

降中國關稅抗通膨？葉倫、戴琪不同調 待拜登決定

熱門新聞

南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社） 美聯社

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

2022-05-16 17:24
南加州一間教堂爆發槍擊案，造成至少一人喪生、五人受傷。圖為警方封鎖現場。美聯社

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

2022-05-16 12:20
圖為2012年4月時遭惡房客打成重傷的周文偉，出院後回到自己窩居的貯藏室內。(本報檔案照)

周文偉曾為兒學費住貯藏室 妻：心疼他為家人犧牲

2022-05-17 11:14
南加州橘郡台裔教會的槍擊血案，嫌犯是住在拉斯維加斯、68歲的周文偉，警方初步調查顯示，嫌犯疑「出於政治動機」進行仇恨槍殺。（美聯社）

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

2022-05-16 19:01
專家指目前是全美榮景高峰，半數的勞工有退休帳戶，很多人擁有屋產。但這種好景維持不久。圖為高齡高爾夫球賽4月在密西西比州開賽。(美聯社)

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

2022-05-12 06:09
深圳寶安機場裡，華為企業標識廣告。路透

彭博：硬讓華為離開 美國付出代價

2022-05-13 08:44

超人氣

更多 >
周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理

周文偉作案前寄七冊日記 本報交警方處理
美官方解讀黑盒子：東航132死空難 「人為撞毀」

美官方解讀黑盒子：東航132死空難 「人為撞毀」
南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會

南加教會槍擊案╱周嫌當保全 檢：他想殺所有人炸教會
零售商示警通膨 道指重挫1165點

零售商示警通膨 道指重挫1165點
一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案

一洲焦點／東航空難是人為？全力譴責加州台灣教會槍案