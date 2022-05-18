葉倫證實敦促拜登取消對中國關稅 助減緩通膨壓力

美國財政部長葉倫。(路透)

美國財政部長葉倫 18日證實，她在拜登 政府內部主張取消對中國進口商品徵收的一些關稅 ，這些關稅「不是非常具有戰略意義」，但正在損害美國消費者和企業的利益。

路透報導，葉倫在七國集團（G7）財長和央行總裁會議前舉行的記者會上表示，內部正在討論有關美國前總統川普針對數千億美元中國貨物徵收「301條款」懲罰關稅的議題。

葉倫說：「依我看來，其中一些關稅顯然對消費者和企業造成更大的傷害，在解決我們與中國大陸之間的實際問題方面不太具有戰略意義」。她指的問題是不公平的貿易做法、國安議題或供應鏈脆弱性。

路透周二援引消息人士的話報導，美國總統拜登的幕僚對於是否應削減大陸進口品關稅存在巨大分歧，在政府努力對抗通膨之際，拜登將不得不解決這場內部激辯。

消息人士說，葉倫等官員希望大幅削減這些關稅，而美國貿易代表戴琪則希望暫時維持關稅，以便發展出更廣泛的對陸貿易戰略，保護美國就業並因應中國大陸在全球市場中的行為。後者的做法甚至可能包含徵收新的戰略性關稅。

許多被徵收高達25%懲罰性關稅的商品，與川普政府針對中國濫用美國技術和智慧財產權的301條款調查的目的幾乎沒有關係。在中國對川普最初幾輪關稅進行報復後，美國對從自行車到服裝等中國大陸消費品徵收關稅。

葉倫曾表示，削減關稅可能有助於緩解通膨，但不太可能成為改變通盤局面的因素。

葉倫說：「所以我認為這不僅是因為通膨，還因為消費者和企業將因削減關稅受惠，但我們正在進行這些討論。」她表示她尊重在關稅政策辯論中聽到的意見，「有各種合理的擔憂。我們真的還沒有解決這個問題、就關稅的方向達成協議」。