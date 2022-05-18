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美國史上首位90後國會議員 考索恩從政生涯大起大落

記者顏伶如／綜合報導
代表北卡羅來納州第11選區的考索恩(圖)，是最支持前總統川普的共和黨籍聯邦眾議員之一，這次尋求連任卻在初選輸給州參議員愛德華茲(Chuck Edwards)。考索恩已於17日晚間承認敗選。美聯社
代表北卡羅來納州第11選區的考索恩(圖)，是最支持前總統川普的共和黨籍聯邦眾議員之一，這次尋求連任卻在初選輸給州參議員愛德華茲(Chuck Edwards)。考索恩已於17日晚間承認敗選。美聯社

2020年，共和黨北卡羅來納州聯邦眾議員初選裡，沒有從政經驗的24歲房地產投資專家考索恩(Madison Cawthorn)以黑馬之姿出線，後來也成為美國史上第一位出生於1990年代的國會議員。但考索恩兩年從政生涯裡爆發一連串讓黨內高層難堪的醜聞，17日晚間在共和黨初選裡以敗選收場。

1995年出生的考索恩，有著與眾不同的人生經歷，在一場2014年的車禍裡變成半身不遂。儘管支持陰謀論的共和黨員不少，但考索恩的言論卻常在黨內引起批評，被指責過於極端。光是今年當中，考索恩就兩度因為行李當中攜有充滿彈藥的槍械而被聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)機場人員攔下。

代表北卡羅來納州第11選區的考索恩，是最支持前總統川普的共和黨籍聯邦眾議員之一，這次尋求連任卻在初選輸給州參議員愛德華茲(Chuck Edwards)。考索恩已於17日晚間承認敗選。

考索恩出任聯邦眾議員之前，就為自己塑造了驍勇善戰、寧可為了說真話而失敗的形象。然而，對於2014年車禍意外的前因後果，他的描述卻與醫療紀錄、目擊者證詞有著許多出入，也跟考索恩的父親提供的說法不同。

在電視競選廣告中，考索恩以曾經申請美國海軍學院(U.S. Naval Academy)做為宣傳重點，卻未透露申請遭拒。考索恩只在帕特里克亨利學院(Patrick Henry College)就讀一學期便休學，但超過150名學生指控他就讀期間曾有「性掠奪行為」(sexually predatory behavior)。

2020年大選結束後，考索恩除了全面附和川普的選舉陰謀論，還在2021年1月6日華府挺川集會發表演說。

2021年秋季，考索恩突然宣布將更改選區，改在剛完成重畫的選區參選，以便能夠輕鬆連任，消息傳出引起北卡共和黨高層不滿，包括有意爭取在新選區參選國會議員的共和黨籍州議會議長摩爾(Tim Moore)。

今年春季，考索恩則是連華府共和黨高層都得罪，先是指控其他共和黨籍國會議員參加性派對、使用禁藥，旋即改口撤回說法，並承認先前所言充滿「誇大」。

這次初選當中，共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)為考索恩對手愛德華茲背書。提里斯對媒體表示，不支持考索恩的原因是，考索恩連北卡西區選民對國會議員最基本的要求都沒達到。

選前倒數時刻，考索恩裸露身體與另一名男子同床的影片在網路曝光，引發輿論熱議。考索恩則說，當初拍影片只是開玩笑，沒有情色意涵。

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