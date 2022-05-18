葉倫籲西方停止依賴中俄 點名這2樣大宗商品

美財長葉倫表示，美國和歐洲應考慮停止依賴中國的稀土金屬等大宗商品，並進一步呼籲西方國家與盟友逐漸減少與潛在國際競爭對手的貿易關係。（歐新社）

美國財政部長葉倫 （Janet Yellen）表示，美國和歐洲應考慮停止依賴中國的稀土金屬在內大宗商品，進一步呼籲西方國家與盟友逐漸減少與潛在國際競爭對手的貿易關係。

葉倫17日出席布魯塞爾經濟論壇時，對俄羅斯入侵烏克蘭發表看法，她認為各國不應在石油 這類關鍵大宗商品方面受制於俄羅斯或中國。美國和歐盟 正努力找出如何以最佳方式，使歐洲經濟擺脫對俄國石油和天然氣的依賴。

葉倫之前呼籲美國與盟友展開所謂的「友誼支援」（friend-shoring），將供應鏈轉向政治夥伴，以防範未來的經濟衝突。

葉倫說：「有些國家利用在原物料、技術或產品的市場地位，發揮地緣政治影響力或擾亂市場以謀取自身利益，我們變得太容易受到這方面的影響。」

葉倫也提到中國作為稀土金屬生產大國的地位，和中國為躋身主要半導體生產國所做的努力。

她表示，歐洲和美國應針對如何施壓中國改變經濟行為一事展開密切合作。她對俄烏戰爭的回應，已幫助美國和歐盟拉近彼此的距離，可能有助促進歐美對解決中國在新興技術領域的影響力所做的努力。

葉倫說：「一旦中國發現無法挑撥我們彼此對抗，中國比較可能做出適當的回應。我們都應支持中國放棄令人反感的做法。」中國駐美大使館尚未對此發表看法。